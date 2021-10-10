В теплице «Общественного огорода» в Екатеринбурге выросла кукуруза

Стебли кукурузы на втором ярусе уже доросли до крыши, и на них созревают початки. Фото: Алексей Кунилов

Прошло больше трёх месяцев, как в ЦПКиО имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге открылся «Общественный огород» (см. «ОГ» №123 от 09.07.2021), где 48 екатеринбуржцев получили возможность бесплатно вырастить небольшие растения. Журналисты «Облгазеты» узнали, каким был первый урожай городских садоводов и были ли неприятные случаи в общественной теплице.

Зелень на первом месте

В октябре в «Общественном огороде» ещё нет отопления, но держится плюсовая температура. А в солнечные дни воздух тут прогревается до 15–17 градусов тепла. Поэтому садоводы продолжают ухаживать за своими маленькими участками.

Несколько грядок пустуют – их ещё не успели засадить после сбора первого урожая, но остальные земельные «наделы» благоухают. На грядках вовсю растёт различная зелень, краснеют помидоры, у кого-то завязались маленькие огурчики, разрослась мята, созрела фасоль, зацвёл горох и поспела земляника. Одна из грядок превращена в красивый цветник, а на верхнем ярусе вытянулись до самой крыши два стебля кукурузы – на каждом по початку.

– Некоторые наши участники даже не по одному разу собрали урожай, – отмечает пресс-секретарь ЦПКиО Евгения Поль-Жданова. – В основном садят зелень, редис, но многие выращивали клубнику, огурцы, помидоры.

– Сейчас на моей грядке не так хорошо, как было летом, – говорит одна из арендаторов «Общественного огорода» Татьяна Цепелева. – Тогда был урожай базилика, петрушки, салата, рукколы – всё шикарно росло. Когда взошли первые росточки, был большой восторг, поэтому ходили сюда почти каждый день.

Вскоре Татьяна собирается перейти на новый уровень и посадить на своей грядке помидоры и перцы – рассада уже дожидается своего часа в квартире. О садоводчестве участница никогда ранее не задумывалась, да и дачи своей у неё не было, поэтому в огородном деле она только начала осваиваться. Полезную информацию ищет в Интернете, но особенно дельные советы дают соседи по саду. С ними можно обсудить огородные дела как в теплице, так и в общем чате, который создали специально для участников проекта.

– В «Общественном огороде» меня привлекает не только возможность вырастить что-то, но и атмосфера, само место – приятное и красивое, звучащая здесь музыка, люди, – добавляет Татьяна Цепелева.

Доверие оправдали

На новый уровень сложности перешла и другая участница проекта Мария Сарычева. После сбора урожая зелени и редиски она вместе с мужем посадила помидоры и огурцы. Интересно, что Мария цветки растений опыляла кисточкой – первый опыт удался, и сейчас заметны маленькие завязи огурцов.

– Это стало новым хорошим увлечением для нас, когда во время прогулки в парке можешь зайти и полить растения, – делится Мария. – Мы с мужем дизайнеры, много сидим за компьютером, поэтому отвлечься и посмотреть на природу нам очень нравится. И наши друзья тоже приходят в восторг. Может, садоводчество у всех людей в крови.

Среди участников «Общественного сада» есть и огородники со стажем. Например, 82-летняя Маргарита Соколова (фамилия героини по её просьбе изменена. – Прим. ред.) 17 лет практически жила на даче, выращивая различные культуры. Три года назад ей пришлось продать участок и вернуться в город, но тоска по земле взяла своё.

– Я так сильно рада этому месту! – восклицает Маргарита Георгиевна. – У меня растут помидорки, базилик, редиска, клубника, огурцы. Я обустроила себе уголок на окне теплицы, досыпала в грядку земли, принесла свои инструменты. Мне так не хватало этого занятия!

По словам Евгении Поль-Ждановой, организаторов «Общественного огорода» порадовало то, что участники практически полностью оправдали доверие. Со времени открытия ничего из инвентаря не было вынесено или сломано. Был лишь один неприятный случай: кто-то срезал под корень красивые редкие цветы на чужой грядке. Виновника установить не удалось, но больше неприятных историй не было.

– За прошедший сезон мы сделали для себя выводы, исправили недочёты и можем сказать, что проект действительно рабочий, всё прошло хорошо, – подытоживает Евгения Поль-Жданова. – 90 процентов участников остались в «Общественном огороде». Несколько человек перестали заниматься грядками, и мы передали их следующим желающим. А таких пока ещё много: на сегодня 493 анкеты стоят на очереди, и люди продолжают присылать новые заявки.

На днях в теплице включат отопление, установят фитосвет для растений на втором ярусе – подсветка есть только для нижних грядок. Тогда станет ясно, получится ли урожай овощей и ягод здесь и в зимний период. А «ОГ» обязательно наведается к садоводам, чтобы это проверить.

В «Общественном огороде» участники часто любуются посадками своих соседей по теплице. Фото: Алексей Кунилов

В теплице установлен фитосвет для растений на нижнем ярусе, скоро такой же появится и на верхнем этаже. Фото: Алексей Кунилов

Мария Сарычева ухаживает за растениями на своём участке вместе с мужем. Фото: Алексей Кунилов

Температура в «Общественном огороде» 7 октября, когда журналисты «ОГ» посещали теплицу. Фото: Алексей Кунилов

Маргарита Георгиевна забегает в теплицу каждый день на час, так как живёт неподалёку. Фото: Алексей Кунилов

В «Общественном огороде» есть бесплатный инвентарь и инструменты для садоводчества. Фото: Алексей Кунилов

Помидоры отлично растут в «Общественном огороде». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №188 от 09.10.2021