Холодный старт: что и как стоит посеять под зиму на Урале?

Мелкие зубчики чеснока обычно сажают на расстоянии 5–7 см друг от друга, крупные – на 10–15 см Фото: Алексей Кунилов

Иногда, как этой весной, первый урожай можно получить уже в апреле из-за очень тёплой погоды. Но чаще всего холода в начале дачного сезона на Среднем Урале никак не желают отступать, и многие садоводы каждый год производят подзимние посевы, чтобы гарантированно раньше получить урожай. И сейчас самое время для таких посевов. О том, что лучше высаживать под зиму в нашем климате и как это правильно делать, «Облгазете» рассказали уральские садоводы с многолетним стажем.

Самая распространённая огородная культура для подзимних посевов – озимый чеснок. Лучше всего сеять его на гряду, где ранее росли томаты, огурцы, кабачки, тыква или бобовые культуры. Так почва будет по максимуму насыщена органическими удобрениями, но всё же за несколько недель до посевов в неё лучше внести перегной, золу и сульфат калия, всё равномерно распределить и вскопать.

– Участок у нас маленький, но каждую осень мы садим на нём чеснок, – рассказывает садовод из Екатеринбурга Елена Григорьева, которая стала победителем нашего конкурса «ОГородная удача» в 2019 году (см. «ОГ» №177 от 27.09.2019). Предварительно замачиваем его в воде с раствором марганцовки, а затем сажаем зубчики довольно глубоко, на 12 сантиметров, чтобы они не замёрзли. После этого посадки ничем не укрываем: всё и так хорошо вырастает.

Наряду с чесноком садоводы часто сеют под зиму и лук. Для этого подходят такие сорта, как Шекспир, Радар, Стурон. Перед посевом луковицы нужно перебрать и дезинфицировать. Важно высаживать лук в такое время, чтобы он успел пустить корни, пока земля не промёрзла, но и не начал прорастать.

– При очень низких температурах зимой лук может замёрзнуть, поэтому я всегда хорошенько укрываю его перегноем, смешанным с землёй, – говорит опытный садовод, постоянный читатель «Облгазеты» из Режа Валентина Старкова. – Другие популярные варианты – мульча или сухие листья.

Морковку под зиму высеивают с большим расстоянием между семенами или гранулами. Другой способ – ленточный, когда семена (гранулы) приклеивают на бумажные ленты. Глубина посадки – минимум пять сантиметров. Грядку пересыпают землей с перегноем. А после наступает момент, в котором сходятся все садоводы: морковку важно спрятать от мышей, поскольку эти грызуны могут оставить от надежды на ранний урожай только пустые морковные оболочки. Закрыть грядки можно высушенной фацелией – в отличие от овсяной или пшеничной, солома этого сидерата получается грубой, что оберегает урожай от вредителей.

А вот свеклу, вопреки разным рекомендациям в Интернете, опрошенные нами садоводы под зиму не высеивают.

– Обычно свекла и так нормально вызревает за лето, а зимой чаще замерзает, поэтому я не трачу на это время осенью, – отмечает Елена Григорьева.

Однако некоторые садоводы проводят собственные эксперименты. Например, екатеринбуржец Владимир Фуфаров несколько лет назад попробовал посадить под зиму салат.

– Сделал выемки в грядке, небольшие, примерно с сантиметр, – рассказывает Владимир Фуфаров. – Сверху уложил сантиметр перегноя – весной у нашей семьи уже был свой салат с огорода. Нам так понравилось, теперь мы всегда сажаем его под зиму. Помимо салата можно так же с осени высаживать петрушку, укроп.

КСТАТИ Под зиму можно посеять и некоторые цветы: однолетнюю астру или флоксы, годецию, календулу, космею. Такие растения будут более устойчивы к возвратным заморозкам и болезням, станут легче переносить засуху.

Опубликовано в №193 от 16.10.2021