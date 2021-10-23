Лунный календарь садовода: проводим уборку и перекопку почвы

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам на своём дачном участке в ближайшую неделю октября.
- 23 октября допускается внесение органической подкормки, но она должна быть корневой. В этот день Луна идёт на убыль, а в земле остаётся всё меньше жизненной силы. Несмотря на это, этот день считается благоприятным для садовых работ. Но ни в коем случае не рекомендуется посадка, пасынкование, обрезка или прищипка растений.
- 24 октября – посадка саженцев, если вы ещё не сделали этого, уборка опавшей листвы на участке, перекопка почвы.
- 25, 26 октября возможна обрезка растений, а вот работы с корнями нежелательны.
- 27, 28 октября - чистка сада или огорода, влагозарядковый полив.
- 29 октября рекомендуется провести удаление старых кустарников и деревьев, если ранее не нашлось на это времени, мульчирование приствольных кругов деревьев.
- Опубликовано в №198 от 23.10.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.