Лунный календарь садовода: квасим капусту и делаем уборку в саду

Конец октября — самое время, чтобы начать делать квашеную капусту Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем уральские садоводы могут заняться у себя на садово-огородном участке и дома в последние дни октября – в первых числах ноября.

30, 31 октября проведите завершающую обрезу деревьев, побелку стволов растений на участке. Рекомендуется замульчировать приствольные круги деревьев, можно провести подзимний посев.

проведите завершающую обрезу деревьев, побелку стволов растений на участке. Рекомендуется замульчировать приствольные круги деревьев, можно провести подзимний посев. 1 ноября – уборка листьев на садовом участке. Нежелательно в этот день убывающей луны замачивать семена, но при необходимости можно провести пересадку комнатных цветов.

– уборка листьев на садовом участке. Нежелательно в этот день убывающей луны замачивать семена, но при необходимости можно провести пересадку комнатных цветов. 2 ноября не советуют работать с садовыми инструментами. 27-й лунный день благоприятен для получения знаний, а значит, самое время почитать что-то новое о садоводстве.

не советуют работать с садовыми инструментами. 27-й лунный день благоприятен для получения знаний, а значит, самое время почитать что-то новое о садоводстве. 3–4 ноября займитесь приготовлением квашеной капусты, резкой овощей для заморозки. Не рекомендуется пилить и выкорчёвывать деревья.

займитесь приготовлением квашеной капусты, резкой овощей для заморозки. Не рекомендуется пилить и выкорчёвывать деревья. 5 ноября – новолуние, поэтому лучше отложить все работы с растениями на другой день.

Опубликовано в №203 от 30.10.2021