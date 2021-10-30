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30 октября 2021, 06:00

Лунный календарь садовода: квасим капусту и делаем уборку в саду

капуста

Конец октября — самое время, чтобы начать делать квашеную капусту Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем уральские садоводы могут заняться у себя на садово-огородном участке и дома в последние дни октября – в первых числах ноября.

  • 30, 31 октября проведите завершающую обрезу деревьев, побелку стволов растений на участке. Рекомендуется замульчировать приствольные круги деревьев, можно провести подзимний посев.
  • 1 ноября – уборка листьев на садовом участке. Нежелательно в этот день убывающей луны замачивать семена, но при необходимости можно провести пересадку комнатных цветов.
  • 2 ноября не советуют работать с садовыми инструментами. 27-й лунный день благоприятен для получения знаний, а значит, самое время почитать что-то новое о садоводстве.
  • 3–4 ноября займитесь приготовлением квашеной капусты, резкой овощей для заморозки. Не рекомендуется пилить и выкорчёвывать деревья.
  • 5 ноября – новолуние, поэтому лучше отложить все работы с растениями на другой день.
  • Опубликовано в №203 от 30.10.2021

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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