Лунный календарь садовода: квасим капусту и делаем уборку в саду

Рассказываем, чем уральские садоводы могут заняться у себя на садово-огородном участке и дома в последние дни октября – в первых числах ноября.
- 30, 31 октября проведите завершающую обрезу деревьев, побелку стволов растений на участке. Рекомендуется замульчировать приствольные круги деревьев, можно провести подзимний посев.
- 1 ноября – уборка листьев на садовом участке. Нежелательно в этот день убывающей луны замачивать семена, но при необходимости можно провести пересадку комнатных цветов.
- 2 ноября не советуют работать с садовыми инструментами. 27-й лунный день благоприятен для получения знаний, а значит, самое время почитать что-то новое о садоводстве.
- 3–4 ноября займитесь приготовлением квашеной капусты, резкой овощей для заморозки. Не рекомендуется пилить и выкорчёвывать деревья.
- 5 ноября – новолуние, поэтому лучше отложить все работы с растениями на другой день.
- Опубликовано в №203 от 30.10.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.