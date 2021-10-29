Как защитить деревья в саду от нашествия грызунов зимой?

Обматывание стволов сетками и мешковиной спасёт деревья лишь при небольшой колонии грызунов в саду. Дополнительно лучше использовать отравляющие приманки и отпугивающие вещества Фото: Алексей Кунилов

Весной 2017 года многие садоводы жаловались на то, что за зиму мыши погрызли у них плодовые деревья. Сгрызали кору со стволов вкруговую, выбирая деревья помоложе, после чего растения погибали. От таких набегов сады страдают не только в «мышиные» годы, когда грызунов особенно много, но и в обычные. Поэтому защищать сад от непрошеных гостей нужно накануне каждой зимы.

Бутылочная броня

От грызунов страдают обычно молоденькие яблоньки, груши, сливы, реже – другие культуры. Мышиные пиршества происходят зимой под снегом, поэтому их результат мы видим только весной, когда что-то исправить уже невозможно. Так что бороться с мышиными нашествиями сейчас самое время.

Один из самых распространённых способов защиты деревьев от грызунов – механический, когда стволы просто заматываются различными укрывающими материалами. Способ вполне хорош, но только если на участке растёт не более десяти деревьев.

– Самая надёжная защита в этом случае – металлическая сетка, но её непросто найти, и она дорого стоит, – говорит старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский.

Такая сетка с очень мелкой ячейкой часто используется при штукатурных работах. Она прочная и прослужит несколько сезонов. Другие строительные материалы, нашедшие применение в качестве защиты деревьев, – рубероид и толь. Но их производят на основе картона, поэтому они часто рвутся и недолговечны. Кто-то использует старый линолеум.

– У себя в саду укрываю стволы пластиковыми бутылками, – делится секретом Дмитрий Тележинский. – Обрезаю горлышко, разрезаю бутылку вдоль и оборачиваю ею ствол. Следом на неё выше так же надеваю вторую, срез нижней заглубляю в почву, обвязываю бечёвкой. Бутылки не должны плотно прилегать к коре – надо оставлять воздушный зазор. Мне это помогало – дешёвый и простой способ.

Можно обвязывать стволы лапником. Еловые ветки при этом предпочтительнее сосновых. Но в пригородах Екатеринбурга, как назло, растёт в основном сосна.

Скипидар от хвостатых

Поскольку механическая защита сада от грызунов довольно трудоёмка, многие берут на вооружение «химию». Так, например, поступает пенсионер из Екатеринбурга Вячеслав Зырянов.

– Покупаю отраву от мышей – брикеты с зерновой приманкой, пропитанные ядом. Оставляю их в приствольных кругах – эффект хороший, – рассказывает Вячеслав Михайлович. – Но раскладывать их нужно не сейчас, когда ещё сыро, а позднее: положить на маленькую дощечку и прикрыть сверху, оставляя щель для мышей.

Также для отпугивания мышей Вячеслав Зырянов использует растворы сильно пахучих веществ: керосина и скипидара – мыши боятся этих запахов.

– Разводить надо небольшое количество, – советует наш собеседник. – На десять литров воды беру пол-литра керосина, скипидара – ещё меньше, он очень запашистый. Смачиваем этим раствором опилки и раскладываем их под деревьями. А сами стволы деревьев я ничем не оборачиваю, потому как это слишком трудоёмко, у меня их порядка 30–40 штук, плюс привитые, будущие саженцы. А отрава и скипидар их неплохо защищают.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Кто-то, наверное, подумает: а зачем возиться с рубероидом и скипидаром? Почему до сих не создали универсальное, надёжное и простое в применении средство для защиты сада? Оказывается, есть и такие. Например, садовод из Златоуста Валерий Долматов придумал и выпускает лак-мастику, которой можно замазывать раны на деревьях и ею же, при нанесении на ствол, защищать деревья от грызунов. Не брезгуют этим средством даже крупные питомники: кисточкой мазнул по стволу с одной стороны – мыши деревцо не тронут. Похожим эффектом обладает и другое народное средство: смесь ветеринарного препарата креолина с подсолнечным маслом. В Интернете есть несколько рецептов его применения. Для борьбы с мышами советуют растворить одну чайную ложку бесфенольного креолина в литре масла, потом наносить на низ ствола кистью. Грызунов также испугает запах.

Опубликовано в №203 от 30.10.2021