В Свердловской области назвали победителей конкурса на лучшую сельскую усадьбу, село и деревню

В деревне Калиновке умеют устраивать и красочные праздники – участвует в этом коллектив местного ДК Фото: Калиновский ДК

В Свердловской области подвели итоги областного конкурса на лучшую сельскую усадьбу, село и деревню. В этом году он прошёл уже в 18-й раз. Его девиз – «Сохраним наши сёла и деревни вместе».

Конкурс проводится по инициативе общественной организации «Союз сельских женщин Свердловской области» и при поддержке регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Заявки на участие поступили из 14 муниципальных образований. Но, как и в прошлом году, из-за непростой ситуации, связанной с коронавирусом, были определены только три победителя – по одному в каждой номинации. Так, лучшей сельской усадьбой признали дом Сергея и Татьяны Сидоровых в селе Тимофеево Слободо-Туринского муниципального района.

В конкурсе на лучшую усадьбу семья Сидоровых принимала участие и раньше, но победила только сейчас. Жюри оценило их усилия по благоустройству собственного жилища и прилегающего к нему участка и стремление украсить само село. Весной Сидоровы очистили территорию от сухостоя и заложили сад памяти, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, а в местном парке разбили клумбу и соорудили альпийскую горку. Подробнее об их усадьбе читайте в одном из следующих выпусков страницы «Дом. Сад. Огород».

Среди деревень победителем стала Калиновка Красноуфимского городского округа. В последние годы она особенно привлекает горожан своим благоустройством и красотой здешних мест.

– Деревня небольшая, но газифицированная. Есть прекрасный Дом культуры, детский садик, ФАП, пожарное депо. От Красноуфимска – всего 15 километров. Но в последние годы не только местные жители ездят в город на работу, но и у горожан есть желание строиться в Калиновке и переезжать в деревню – здесь очень красиво, – рассказывает руководитель Криулинского муниципального отдела администрации Красноуфимского городского округа Виталий Носков.

Другой победитель конкурса – село Толмачёво под Алапаевском. Каждый год здесь проводится конкурс на лучший двор, ещё одна добрая традиция – проведение субботников. Местный женсовет определяет дату его проведения и все вместе сельчане убирают от мусора территорию села, подстригают кусты, красят стволы деревьев. В этом году провели ремонт дорог, и в селе появился тротуар с ограждениями у остановки автобуса. Многие приезжие отмечают здесь ухоженность придомовых территорий и общественного пространства.

– Сельские жители очень активно участвуют в нашем конкурсе, – говорит заместитель председателя комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области и председатель Союза сельских женщин Елена Трескова. – Мы проводим его в несколько этапов. Сначала на муниципальном уровне, где активно подключаются отделения нашего союза при поддержке местных администраций. Там отбирают лучших, а потом они участвуют в областном конкурсе. К сожалению, в эту коронавирусную пору жюри приходится отбирать лучших на основе присланных фото- и видеоматериалов. Но к победителям мы всё равно стараемся выехать на место, чтобы самим всё увидеть. Конечно, делаем это с соблюдением всех мер безопасности.

По словам Елены Тресковой, победителей конкурса наградят на областном празднике работников сельского хозяйства, который должен пройти на будущей неделе.