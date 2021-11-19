Лунный календарь садовода: сеем зелень и мастерим кормушку для птиц

Рассказываем, чем заняться садоводам и цветоводам в конце ноября на убывающей Луне.
- 20 ноября - полнолуние, поэтому от всех работ, связанных с растениями, в этот день лучше отказаться.
- 21 ноября стоит отряхнуть мокрый рыхлый снег с хрупких деревьев, например, с зимних сортов яблони или молодых посадок. Луна в знаке Близнецы благоволит к быстрым и энергичным делам.
- 22 ноября пора заняться домашней заготовкой полезных мелочей. Например, высушить и перемолоть в порошок яичную скорлупу. Рекомендуется провести подкормку удобрениями комнатных растений.
- 23, 24 ноября – сеем зелень для выращивания на подоконнике: салат, петрушку, укроп, базилик.
- 25, 26 ноября – Луна в созвездии Льва не располагает к посадке или посеву, зато помогает в творчестве. Можно заняться выпечкой или смастерить кормушку для птиц, ведь уже совсем скоро зима.
- Опубликовано в № 215 от 20.11.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.