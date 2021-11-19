Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
19 ноября 2021, 21:00

Лунный календарь садовода: сеем зелень и мастерим кормушку для птиц

  Елизавета Силаева
птицы

Скоро зима – почему бы не сделать кормушку для птиц. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем заняться садоводам и цветоводам в конце ноября на убывающей Луне.

  • 20 ноября - полнолуние, поэтому от всех работ, связанных с растениями, в этот день лучше отказаться.
  • 21 ноября стоит отряхнуть мокрый рыхлый снег с хрупких деревьев, например, с зимних сортов яблони или молодых посадок. Луна в знаке Близнецы благоволит к быстрым и энергичным делам.
  • 22 ноября пора заняться домашней заготовкой полезных мелочей. Например, высушить и перемолоть в порошок яичную скорлупу. Рекомендуется провести подкормку удобрениями комнатных растений.
  • 23, 24 ноября – сеем зелень для выращивания на подоконнике: салат, петрушку, укроп, базилик.
  • 25, 26 ноября – Луна в созвездии Льва не располагает к посадке или посеву, зато помогает в творчестве. Можно заняться выпечкой или смастерить кормушку для птиц, ведь уже совсем скоро зима.
  • Опубликовано в № 215 от 20.11.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.11.2021, 20:20 / Общество
Свердловский облсуд признал законным введение QR-кодов на Среднем Урале
19.11.2021, 20:00 / Общество
В Екатеринбургском приюте ждут хозяев для 97 четвероногих друзей
19.11.2021, 19:47 / Общество
В Свердловской области потеплеет до +1 градуса
19.11.2021, 19:07 / Общество
В Свердловской области в октябре подорожали овощи, мясо, молоко и яйца
19.11.2021, 18:30 / Общество
В Свердловском областном суде началось рассмотрение иска против QR-кодов