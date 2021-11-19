В Ботаническом саду УрО РАН расцвела «орхидея-бык»

Здесь стангопея тигровая цветёт в полную силу. Фото: Ботанический сад УрО РАН

В оранжерее Ботанического сада распустились цветы стангопеи тигровой. Это редкая орхидея с приятным ароматом, в котором присутствуют нотки шоколада и ванили.

– Цветки стангопеи тигровой считаются самыми крупными среди всех стангопей – их диаметр достигает 17 сантиметров. Произрастает эта орхидея в Мексике и, конечно, в наших удивительных оранжереях, причём уже более 25 лет, – комментирует «Облгазете» руководитель группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Елена Миногина. – В природе стангопея тигровая растёт на восточных склонах Мексиканского плато на высоте 2 000 метров над уровнем моря, предпочитает селиться на дубах, во влажных густых лесах.

Из-за двух выростов на губе цветка, напоминающих бычьи рога, стангопея получила второе название – «орхидея-бык». У нас на Урале этот цветок выращивают только в оранжереях: в подвесных корзинках и в рыхлом субстрате на основе мха сфагнума.

Длительность цветения напрямую зависит от количества бутонов: один бутон распускается и цветёт пять-семь дней, после чего стангопея выпускает следующий. Так «орхидея-бык» может продлить своё цветение до месяца и даже дольше. Однако в целом эта красота цветёт всего раз в год: чаще всего в оранжереях Ботанического сада УрО РАН стангопея тигровая распускается летом или осенью.

Вот так "орхидея-бык" выглядит с нераспустившимися цветами. Фото: Ботанический сад УрО РАН