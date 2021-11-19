«Так это дачники бросили…»: как бороться с проблемой бездомных животных в садовых товариществах?

К сожалению, большинство людей просто не знают, что делать с найденной брошенной собакой Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбургские садоводы стали всё чаще находить бродячих домашних питомцев на своих участках. Проблема обостряется с наступлением холодов: только самые везучие животные уезжают с хозяевами или обретают новый дом.

Питомец на сезон

«В эти выходные в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» под Екатеринбургом прибежала собака. Видно, что животное домашнее, контактное к людям. Опрос близлежащих товариществ и жителей посёлка не дал результатов. В поселковом магазине, куда я зашла сказать о потерявшейся собаке, ответили: «Так это дачники бросили, кто же ещё»…».

Это сообщение в группе ВКонтакте «Садоводы Урала» разместила председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. По её словам, никто из садоводов не признаёт брошенное животное своим. В основном все относятся к потеряшкам с безразличием.

Как отмечает волонтёр Дарья Фомина, которая более 15 лет помогает бездомным животным и руководит группами в «ВКонтакте» по размещению объявлений о потерянных и найденных питомцах в Свердловской области, такие новости появляются в огромном количестве каждую осень.

– Многие садоводы прикармливают летом животных, но не забирают с собой, так как считают их бездомными или «садовыми», – говорит Дарья Фомина. – Некоторые сознательно заводят кошек и собак, но по какой-то причине оставляют их в садах на верную гибель. Часто дачники приезжают с нестерилизованными животными, которые за лето нагуливают приплод, а хозяева с домашним питомцем уезжают домой с чёткой уверенностью, что потомство не пропадёт, найдёт пропитание и перезимует.

Урал пришёл сам

Но в свердловских СНТ всё же есть люди, неравнодушные к животным, которые готовы даже устраивать питомники для спасения «потеряшек».

Ирина Стриганова выходит во двор своего дома в СНТ недалеко от Екатеринбурга, чтобы накормить девятерых собак. Десятый пёс Кузя живёт дома и, видимо, уже позавтракал. На участке к нам подбегает Бусинка – большой чёрно-белый метис алабая, которого Ирина взяла из приюта три года назад.

В углу сада возле будки заливается песней красивая овчарка по имени Урал. По рассказам местных садоводов, щенком его к себе взяли сельские работники. Но взрослый Урал оказался никому не нужен и скитался в окрестностях этого СНТ, пока сам не пришёл на участок Ирины.

За реечным забором деревянного вольера прыгают и поскуливают три молодые собаки – их щенками оставили в коробке у ворот Ирины полгода назад. Вместе с ними сейчас живёт мохнатый пёс Барон. Его и ещё 20 щенков нашли на кладбище возле Екатеринбурга. Где-то внутри вольера в длинной будке прячутся три дворняжки.

Барон был щенком, когда его и ещё 20 малышей нашли брошенными на кладбище недалеко от Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Дворняжек Доню и Лису подбросили вместе ещё с шестью щенками под ворота Ирины около полугода назад. Фото: Галина Соловьёва

– Боятся, – объясняет муж Ирины Александр Стриганов. – Одну из этих собак люди сильно избили. Другого нашли щенком, он замерзал в корнях деревьев Ботанического сада в Екатеринбурге.

Незаметно для себя сразу после переезда в СНТ из Екатеринбурга и дом, и участок Ирины превратился в приют для брошенных животных. За это время они вместе с мужем спасли больше сотни мохнатых питомцев.

– Всё началось с того, что мои знакомые нашли в своём СНТ пять щенков, я забрала их к себе, – говорит Ирина Стриганова, пуская нас в дом. – Потом мне привезли ещё шесть щенков, и пошло дальше. Я всем животным делаю прививки, стерилизую, рассказываю о них в соцсетях и стараюсь раздавать. Кого не забирают – оставляю у себя.

Живут со Стригановыми в доме ещё и шесть кошек, но не все показываются нам – у многих до сих пор остался страх перед незнакомцами. Ирина поднимает на руки белый пушистый комочек с серыми и рыжими пятнышками.

– Мусю мне привезли два с половиной года назад из СНТ возле Широкой Речки, – прижимает к себе кошечку хозяйка. – Каждое лето её прикармливала местная бабуля, а на зиму спокойно уезжала домой. Кошка рожала котят и выживала, как могла. Её мне привезли очень страшной, замёрзшей, всю в блохах. Мы её отмыли – оказалась такая красивая девочка и очень умная: умеет со стола еду сбрасывать незаметно и открывать двери – надо же было как-то кормить потомство и себя.

У Александра и Ирины живёт десять собак и шесть кошек – все были когда-то брошены другими людьми Фото: Галина Соловьёва

Ирина Стриганова с любовью рассказывает о каждом своём питомце Фото: Галина Соловьёва

Без инстинкта

В прошлом году, по словам наших собеседников, брошенных и замерзающих животных оказалось особенно много: в обществе прошёл фейк, что коты передают коронавирус. Так с помойки в Камышлове к Ирине попали белый Лучик и серый Базилио.

– Лучик очень пуглив: когда слышит шум, начинает сильно кричать и прятаться. Наверное, у него какая-то травма. Да и хвост обрезанный – кто-то «постарался», – говорит Ирина. – А Степана нашли в заклеенной скотчем коробке на дороге возле коллективных садов вместе с другими котятами, двое из которых уже были мертвы.

Несмотря на то, что волонтёры с наступлением холодов специально обходят садовые товарищества и дачные посёлки в поисках бродячих животных, многие из них просто не дожидаются спасения.

– У брошенных домашних питомцев нет инстинкта самовыживания, они привыкли к людям, – добавляет Александр. – Ставить бирки и вновь отпускать собак на улицу – плохая идея, потому что они не могут найти себе пропитание.

– Самое плохое – у таких животных нет возможности найти семью, – соглашается его супруга. – На передержках и в частных приютах, которые живут за свой счёт, всё забито – найти место сейчас очень непросто. Нужен государственный приют для животных, чтобы исправить ошибки людей. Нельзя оставлять животных на улице, они тоже имеют право на жизнь.

Согласно cтатье 245 Уголовного кодекса России, за жестокое обращение с животными можно получить штраф от 100 тысяч рублей или лишиться свободы сроком до пяти лет. Однако просто бросить домашнего питомца на улице по этому закону жестоким обращением не считается, а зря: скорее всего, тогда бездомных животных было бы намного меньше.

Ирина забрала Марусю в посёлке Монетка месяц назад. После долгих скитаний кошка ещё боится людей и проходит карантин от других питомцев Фото: Галина Соловьёва

Как помочь брошенному животному? По словам Дарьи Фоминой, в Свердловской области нет государственных приютов для животных. Но есть пункты кратковременного содержания (ПКС). Например, в Екатеринбурге этим занимается предприятие «Спецавтобаза», куда поступают собаки с отлова. Пребывание животных на ПКС ограничено – 21 день. Собак ежедневно привозят, вакцинируют, стерилизуют и выпускают. Также есть небольшие частные приюты, но там обычно всё занято. – Просто куда-то привезти животное нельзя, поэтому человек должен принять на себя ответственность и помочь ему, – говорит Дарья Фомина. – Животное необходимо взять себе домой на время либо найти место на платных передержках, где проводится вакцинация, стерилизация и животному ищут новых хозяев.

Пёс Урал очень самостоятельный: он даже умеет открывать калитку, когда ему разрешают гулять за оградой. Фото: Галина Соловьёва

Ирина и Александр сами не ожидали, что у них будет такое большое количество животных дома. Фото: Галина Соловьёва

Вдалеке, куда указывает рукой Ирина, сидят ещё две собаки, которых Стригановы подкармливают. Они подойдут к мискам с едой только после нашего ухода. Фото: Галина Соловьёва