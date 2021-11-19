Камнем преткновения стал можжевельник

Безобидный и красивый на первый взгляд можжевельник может стать изрядной проблемой для других растений на садовом участке. Фото: Алексей Кунилов

– Очень люблю читать «Областную газету», всегда узнаю из неё что-то новое, а материалы издания нередко помогают мне в жизни. Например, в одном из выпусков страницы «Дом. Сад. Огород», прочитала, что можжевельник может быть губительным для соседних растений. После этого я поняла, почему у меня стали гибнуть кусты возле забора — за ним разросся огромный можжевельник у соседки. Я уже по-хорошему просила её пересадить можжевельник, но она ни в какую. Как быть в такой ситуации? – спрашивает наша читательница из Екатеринбурга Лидия Мальцева.

В садовых товариществах нередки конфликтные ситуации. Причиной их может стать хозяйственная постройка, забор, дерево или кустарник. Один мой знакомый рассказывал, что пришлось спилить тополь на участке, чтобы не испортить отношения с соседями. Как поступить Лидии Мальцевой и её соседке, решать только им. Но «ОГ» попробовала посмотреть на ситуацию со стороны.

– Соседские споры – типовая ситуация по земельным участкам, – комментирует адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – В данном случае играет роль, на чьей земле расположен этот куст можжевельника. Если кустарник растёт на чужой земле, то формальных претензий быть не может. А СНиПы и другие требования к благоустройству не распространяются на земельные участки с назначением для ведения подсобного хозяйства.

Мнение юриста ценно. Однако для садовода не менее значимым может быть взгляд учёного. Действительно ли можно говорить о «губительном» воздействии куста можжевельника на другие растения?

Заместитель директора Ботанического сада УрО РАН по научной работе Василий Пономарёв уверен, что медленно растущий можжевельник не может губительно влиять на растения рядом. Однако плотная крона можжевельника почти не пропускает солнечный свет, поэтому в радиусе его кроны лучше ничего не сажать. Но можжевельник бывает разных видов. Стелющийся, к примеру, может разрастаться по всему участку. Поэтому такой вид лучше контролировать и не позволять ему расширяться.

Так что, вероятно, у нашей читательницы только два выхода: или снова пытаться договариваться с соседкой по садовому участку о переносе можжевельника, или постараться ничего не высаживать возле забора, за которым растёт этот «поглотитель света».

Опубликовано в № 215 от 20.11.2021