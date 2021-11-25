Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
25 ноября 2021, 18:00

Лунный календарь садовода: сажаем пряные травы

рассада

Первые дни зимы – самое время для выбора и посадки рассады на подоконнике. Фото: Рудольф Грашин

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднего Урала в последние дни ноября – начале декабря.

  • 27 ноября укрываем растения снегом для утепления. Этот день благоприятен для любой активной работы, но все действия с рассадой лучше отложить. Растения, посаженные в последнюю четверть Луны, вырастут малоурожайными.
  • 28 ноября – самое время закупать дрова. Дома можно заняться обрезкой и поливом комнатных цветов.
  • 29 ноября можно изучить информацию о семенах и выбрать что-то подходящее для своего огорода на будущий год. Обильно поливать комнатные растения в этот день не стоит.
  • 30 ноября рекомендуется заняться квашением капусты, посевом зелени для выращивания на подоконнике: салата, укропа, петрушки.
  • 1,2 декабря утопчите снег вокруг штамбов плодовых деревьев, чтобы защитить их от грызунов. Можно заняться ремонтом садового инвентаря.
  • 3 декабря – благоприятный день для посадки пряных, цветочных и лекарственных трав у себя на подоконнике. Они станут прекрасным источником витаминов зимой.
  • Опубликовано в № 220 от 26.11.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.11.2021, 19:34 / Общество
В финал конкурса по благоустройству участка Исети от Ткачей до Лыжников вышли семь претендентов
26.11.2021, 18:59 / Общество
В Верхней Туре построили новые очистные сооружения за 207 миллионов рублей
26.11.2021, 17:47 / Общество
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделает остановку в Екатеринбурге
26.11.2021, 17:16 / Общество
Минэнерго РФ поможет Среднему Уралу реконструировать дефицитные газораспределительные станции
26.11.2021, 17:07 / Общество
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для свердловчан старше 60 лет