Лунный календарь садовода: сажаем пряные травы

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднего Урала в последние дни ноября – начале декабря.
- 27 ноября укрываем растения снегом для утепления. Этот день благоприятен для любой активной работы, но все действия с рассадой лучше отложить. Растения, посаженные в последнюю четверть Луны, вырастут малоурожайными.
- 28 ноября – самое время закупать дрова. Дома можно заняться обрезкой и поливом комнатных цветов.
- 29 ноября можно изучить информацию о семенах и выбрать что-то подходящее для своего огорода на будущий год. Обильно поливать комнатные растения в этот день не стоит.
- 30 ноября рекомендуется заняться квашением капусты, посевом зелени для выращивания на подоконнике: салата, укропа, петрушки.
- 1,2 декабря утопчите снег вокруг штамбов плодовых деревьев, чтобы защитить их от грызунов. Можно заняться ремонтом садового инвентаря.
- 3 декабря – благоприятный день для посадки пряных, цветочных и лекарственных трав у себя на подоконнике. Они станут прекрасным источником витаминов зимой.
- Опубликовано в № 220 от 26.11.2021
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.