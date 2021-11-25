Лунный календарь садовода: сажаем пряные травы

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднего Урала в последние дни ноября – начале декабря.

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Лунный календарь садовода

Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.