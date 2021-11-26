Какими дровами лучше топить печи?

Дрова могут использоваться даже в качестве ландшафтного дизайна Фото: Алексей Кунилов

Пришла зима, из печных труб повалил дымок, во многих дворах застучали топоры — народ колет дрова, топит печи. На обочинах дорог близ населённый пунктов и садоводческих товариществ появились фургоны, набитые поленьями на продажу. Самое время «ОГ» разобраться с дровишками: какие для чего лучше подходят, где их взять и как хранить.

Сила традиций

Даже те счастливчики, к домам которых подведён газ, всё равно не желают отказываться от русской печки, а значит, и от дров. Матвей Говоров свой вместительный каменный дом в два этажа, расположенный на окраине Екатеринбурга, до прошлого года отапливал дровами. Потом подвели газ, но остались камин в доме, печки в баньке и в так называемой летней кухне, которыми пользуются и зимой. Поэтому дрова хозяин продолжает покупать, хоть и в меньшем объёме.

– У нас дом отапливается конвекторами от электричества, но есть также печка и камин, – говорит Марина Егорова, которая круглый год проживает в СНТ «Берёзка» в Екатеринбурге. – Печь топим только в сильные холода – для неё берём дрова берёзовые. А вот в камине огонь разводим часто, любим посидеть возле него вечерами. Чтобы не было сильного жара, используем пеллеты — прессованные отходы древесины.

Топить печи дровами приятно и экологично, но накладно. Одно дело, если в холодное время года хозяева приезжают на дачу лишь в выходные, и совсем другое, когда живут там постоянно. В первом случае, чтобы протопить дом и баньку, достаточно несколько кубометров дров, во втором — понадобится в несколько раз больше, а значит, возрастут и расходы.

– Дом в деревне, где мы бываем наездами, состоит из двух частей: маленькой и просторной, – говорит Владимир Смирнягин из Сысертского района. – В холодное время года обитаем в маленькой части, где стоит кирпичная печь. Ну а баньку топим и зимой, и летом. На год мне хватает КАМАЗа берёзовых дров – это шесть-семь кубов. А моему соседу, постоянно живущему в деревне, требуется 15–20 кубометров. Это влетает ему в копеечку.

Откуда дровишки

Купить дрова сегодня – не проблема. Фирм, специализирующихся на их торговле, множество, конкуренция огромная, и клиентов заманивают как только могут. Расширяют ассортимент, уверяют, что сами заготавливают дрова, предлагают не только доставку, но и разгрузку.

– Число клиентов у нас постоянно растёт, – говорит владелец одной из дровяных фирм в Екатеринбурге Борис Скоробогатов. – И это неудивительно, ведь многие предпочитают жить за городом или хотя бы выходные проводить в деревне. Немало покупателей предпочитают чурки и даже брёвна – сами хотят пилой поработать и колуном помахать.

Наибольшим спросом, по словам предпринимателя, пользуются берёзовые дрова. Но зацикливаться лишь на одном виде древесины он не советует, так как у каждого есть плюсы и минусы.

– Самые жаркие дрова – берёзовые, но в них содержится дёготь, который при сгорании даёт много сажи, – объясняет Борис Скоробогатов. – Сосна горит тоже жарко, но быстро прогорает, к тому же из-за большого количества смол дерево стреляет при горении, а это опасно. И сажи образуется много. Красивое и ровное пламя даёт ольха, но КПД – коэффициент полезного действия у неё ниже, чем у берёзы и сосны. Осина тепла даёт относительно мало, но выделяемые летучие вещества очищают дымоходы от сажи. Поэтому опытные растопники добавляют осиновые полешки как к берёзовым, так и к сосновым. Лучше использовать смесь пород: дрова берёзовые, сосновые и осиновые.

Дом Вячеслава Зырянова в посёлке Солнечном Берёзовского городского округа стоит на краю леса. Поэтому примерно половину необходимых дров он заготавливает сам. Прямо в лесу распиливает валежник и на санках по снежку вывозит. Почему на санках?

– На технике в лес заезжать нельзя, чтобы травяной и ягодный слой не повредить, – объясняет он. – Хлопотное это занятие, так что думаю от него отказаться.

Дровник или поленница

Цена дров зависит и от объёма заказа. Тем, кто берёт более десяти кубометров, многие фирмы предоставляют скидки. Однако жадничать не стоит: с годами дрова теряют свои топливные свойства. Поэтому лучше покупать столько, сколько нужно на сезон с небольшим запасом. И хранить дрова по правилам.

– Сложить поленницу – целая наука, – говорит Геннадий Рукомойников, чьё родовое гнездо находится в Алапаевском районе. – Меня этому дед учил. Он мог сложить дрова без внешней опоры, и кладка не разваливалась, как её ни раскачивай. Сначала выкладывается основа решёткой – из разрубленных наполовину поленьев. Такие же решётки выкладываются и по бокам, а между ними – дрова. Сверху готовая поленница укрывается либо хвойными ветками, либо фанерой, рубероидом.

Гораздо проще устроить поленницу возле стены сарая, бани или забора. В этом случае полешки укладываются более толстым концом наружу. Многие строят специальные дровники или дровяники в виде беседок, стеллажей. Встречаются весьма замысловатые конструкции. Да и сами поленницы порой выкладывают в виде птиц, смешных рожиц, геометрических фигур. Главное соблюсти два условия: чтобы поленница хорошо проветривалась и из неё было удобно брать дрова.

Цены на дрова Берёзовые: сухие — от 2 000 рублей/куб.м;

в сетке (40 см 6–8 поленьев) — от 60 рублей/шт;

финская свеча (чурка с надпилами на поленья почти до основания ) — от 150 рублей/шт. Сосновые: сухие — от 1 500 руб/куб.м. Осиновые: колотые от 1 500 рублей/куб.м;

чурки — от 2 000 рублей/куб.м. Горбыль — от 1 000 рублей/куб.м. Береста в мешках — от 300 рублей. Опил в мешках — от 50 рублей.