Какие цветы удобрять зимой?

Орхидея цветёт зимой, поэтому нуждается в подкормке Фото: Наталья Дюрягина

– Зимой многие растения впадают в спячку, но комнатные цветы спокойно растут, а некоторые из них даже цветут. Какие цветы стоит удобрять сейчас и чем? – спрашивает жительница Екатеринбурга Елена Маркина.

Подкармливать комнатные растения можно и даже нужно, так как почва в горшке, какого бы объёма он ни был, со временем истощается. Большинство домашних цветов подкармливают с марта по октябрь – в период их интенсивного роста. А вот зимой большей части растений удобрения не нужны, так как солнечного дня для их роста не хватает.

– Зимой у растений, как правило, довольно стрессовое состояние. Света, даже на южных окнах, не хватает. Соответственно, цвести будут только самые устойчивые и те растения, у которых период цветения совпадает с зимним периодом, – комментирует старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Декоративно-лиственное растение не нужно кормить с октября по май при условии, что оно не цветёт в этот период. Если подкармливать растение на тёмном подоконнике, то из-за недостатка света и большого количества азота в почве оно может начать расти. Однако зимние побеги у него будут слабыми, ломкими и неустойчивыми к инфекциям.

Многие цветоводы устанавливают для своих растений дополнительные источники освещения. И, по словам специалистов, с такой подсветкой растениям можно давать ежемесячные подкормки. А вот те культуры, которые цветут осенью и зимой, сейчас, наоборот, нуждаются в дополнительном уходе.

– Орхидеи фаленопсисы, азалии, фиалки, рипсалидопсис, больше известный в народе как рождественский кактус – все эти цветы в зимне-осенний период лучше поддержать подкормками, – рекомендует ведущий инженер группы Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Ольга Первушина. – Для этого рекомендуется использовать готовые удобрения. Их широкий ассортимент можно найти в любом цветочном магазине.

Важно учитывать, что подкормки, как правило, разделяются на удобрения для декоративно-лиственных и для декоративно-цветущих растений. А для некоторых растений – суккулентов, кактусов, орхидей – лучше использовать специализированные удобрения, там для них подобран определённый состав макро- и микроэлементов в необходимой дозировке. Дополнительно для придания растениям сил можно использовать простые подкормки, которые легко обеспечить в домашних условиях.

– У меня растёт довольно много цветов. Среди них орхидеи, большой китайский мандарин, аспарагус, драцена, каланхоэ, розы. И для удобрения всей этой красоты я часто использую обычную банановую кожуру: в ней содержится много витаминов и микроэлементов, таких как калий, магний, фосфор и кальций, – поделилась своим опытом цветовод из Нижнего Тагила Ольга Пермякова. – Цветы от такой подкормки растут просто замечательно и часто радуют цветением.

Опубликовано в № 220 от 27.11.2021