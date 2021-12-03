Лунный календарь садовода: пересаживаем комнатные цветы

Рассказываем, чем заняться садоводам и цветоводам на Среднем Урале во вторую неделю декабря.
- 4, 5 декабря – новолуние. Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями. Если вы живёте в своём доме – займитесь уборкой снега на участке, утопчите его ногами вокруг штамбов плодовых деревьев для защиты от грызунов.
- 6 декабря стоит обильно полить комнатные цветы: на растущей луне растения активнее всего вытягивают влагу из почвы. Можно заняться пересадкой комнатных растений. Но следует быть осторожнее с корнями: в этот день корни мало реагируют на повреждения, но плохо приживаются в новой среде.
- 7, 8 декабря – посев семян цветочных культур или лекарственных растений, зелени для выращивания на подоконнике.
- 9, 10 декабря при необходимости можно провести обрезку деревьев на участке. Займитесь выбором сортов для посева в следующем году.
- Опубликовано в №225 от 04.12.2021
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.