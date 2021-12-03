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3 декабря 2021, 19:45

Лунный календарь садовода: пересаживаем комнатные цветы

цветок

В сырую погоду, нетипичную для декабря, самое время заняться комнатными растениями. Фото: Владимир Мартьянов

Рассказываем, чем заняться садоводам и цветоводам на Среднем Урале во вторую неделю декабря.

  • 4, 5 декабря – новолуние. Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями. Если вы живёте в своём доме – займитесь уборкой снега на участке, утопчите его ногами вокруг штамбов плодовых деревьев для защиты от грызунов.
  • 6 декабря стоит обильно полить комнатные цветы: на растущей луне растения активнее всего вытягивают влагу из почвы. Можно заняться пересадкой комнатных растений. Но следует быть осторожнее с корнями: в этот день корни мало реагируют на повреждения, но плохо приживаются в новой среде.
  • 7, 8 декабря – посев семян цветочных культур или лекарственных растений, зелени для выращивания на подоконнике.
  • 9, 10 декабря при необходимости можно провести обрезку деревьев на участке. Займитесь выбором сортов для посева в следующем году.
  • Опубликовано в №225 от 04.12.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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