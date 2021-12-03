График работы горячей линии Союза садоводов Екатеринбурга в декабре

Телефон горячей линии для дачников работает в столице Урала два года. Фото: Галина Соловьёва

В последний месяц года бесплатная горячая линия, организованная Союзом садоводов Екатеринбурга, будет работать по пятницам, 10, 17 и 24 декабря, с 9:00 до 18:00. На все вопросы ответит юрист.

Бесплатно позвонить по номеру 8-800-222-41-84 могут не только екатеринбуржцы и жители Свердловской области, но и садоводы из других регионов России. Но не забывайте о разных часовых поясах: горячая линия работает по времени Екатеринбурга (+2МСК).

Как рассказали «ОГ» в Союзе садоводов Екатеринбурга, самые актуальные вопросы, которые обычно задают – как опротестовать необоснованно завышенное начисление платы за вывоз мусора, как приватизировать и правильно оформить земельный участок, как провести собрание в СНТ или оспорить решение такого собрания, как выбрать или переизбрать правление садового товарищества. Также у садоводов есть возможность расспросить о дачной амнистии, о реализации ФЗ-217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...».