Для чего некоторым цветам снег

Сотрудник оранжереи Ботанического сада Екатеринбурга готовится угостить цикламен снегом Фото: Павел Ворожцов

Опытные цветоводы на стыке зимы и весны начинают угощать некоторые свои домашние растения снегом. Его подкладывают, как показывает сотрудник Ботанического сада, небольшими порциями в горшочек. Для чего это нужно, «Областной газете» рассказала директор Екатеринбургского дендрологического парка-выставки Светлана РАСКОСТОВА:

- Действительно, есть растения, которые необходимо баловать снегом. К ним относятся те, что изначально произрастали в дикой природе и сейчас в ней присутствуют, но были одомашнены. Это азалия, цикламен, камелии, а также хвойники — например, туя, можжевельник, и даже некоторые сорта роз. Для их здоровья необходима смена времён года — зимы и весны, смена холодного и теплого периодов. В домашней обстановке создать зимние условия достаточно сложно. И если растение не чувствует, что было холодно-холодно, а потом стало тепло, оно не получает сигнала, что пора просыпаться, а потому может не зацвести.

Снег или кусочки льда, подложенные в горшок – это попытка подать сигнал, что пора готовиться к цветению. Начало февраля – самое время для такой процедуры. Уже сейчас идёт увеличение светового дня, наши оранжерейные растения, к примеру, уже встрепенулись. Мы это видим. Слышим также, по птичьему гомону, что весна близится.

Опубликовано в №16 от 29.01.2022