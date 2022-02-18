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18 февраля 2022, 16:52

Лунный календарь

Выращивание лука через рассаду

Февраль – отличное время для посадки лука. Фото: Рудольф Грашин

19 фев. 19 лунный день. Убывающая Луна

Благоприятный день для посева рассады баклажанов. Можно посеять острый перец и корневой сельдерей. Следует не забывать, что для всходов необходимо хорошее освещение.

20 фев. Время для зелени

Этот день лучше посвятить посадке зелени: базилика, укропа, листовой петрушки, листьев салата. Можно порыхлить землю у комнатных цветов, протереть листья влажными дисками.

21 фев. Помидоры и перцы

Этот день благоприятен для посадки плодов красного цвета. Посеянные в этот день сладкие сорта перца особенно хорошо взойдут и дадут обильный урожай. Благоприятно в этот день сеять помидоры.

22 фев. День для экспериментов

Этот день убывающей Луны в плодородном знаке Скорпиона благоприятен для экспериментов. Можно посеять амстердамскую морковь. Этот сорт маленькой моркови можно выращивать прямо в квартире. Подкармливать «домашнюю морковь» можно азотосодержащими удобрениями.

23 фев. Подкормка рассады

В этот день благоприятнее всего заняться подкормками рассады. Можно обогатить воду ионами серебра, положив в неё серебряную ложку. В качестве подкормки хорошо подойдут суперфосфат, хлористый калий и мел.

24 фев. День луковичных

Несмотря на убывающую Луну, этот день благоприятен для посадки на подоконнике луковичных цветов. Лилии, тюльпаны, нарциссы послужат отличным украшением квартиры.

25 фев. Наводим порядок

В этот день Луна находится в неплодородном знаке Стрельцов. Лучше в этот день прибраться на садовом участке, проверить инвентарь на предмет повреждений, подумать о новых посадках, убрать лишний снег с кустов и деревьев.

  • Опубликовано в №31 от 19.02.2022 

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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