Три довода в пользу выращивания баклажанов

Как и другие паслёновые, томаты, баклажаны в наших условиях можно выращивать только через рассаду. Фото: Рудольф Грашин

Баклажан возделывали в южнорусских губерниях ещё с петровских времён, там называли его «синеньким» за преобладающий цвет плодов. Но в более северных краях страны он прижился уже в наше время, когда горожане обзавелись собственными садовыми участками и начали ставить на них теплицы. Многие стали экспериментировать с самыми разными культурами, в том числе высаживать баклажаны. Кстати, даже в простых весенних теплицах они у нас неплохо плодоносят. С модой на барбекю слава баклажана только окрепла. Сейчас мы наблюдаем бум популярности этого овоща в России. Впрочем, овощ ли это, ведь плод баклажана – ягода? Но не будем вдаваться в столь тонкие ботанические подробности, поговорим о пользе. Мы насчитали по меньшей мере три довода в пользу того, чтобы выращивать баклажаны.

Во-первых, они вкусны и их очень легко готовить, что в дачных условиях весьма ценится. Самый простой способ – обжарить нарезанные овощи в растительном масле и посыпать их тёртым чесноком. Также можно запечь нарезанные или целые плоды в духовке или приготовить их на пару (предварительно проткнув кожуру). Баклажаны могут применяться в качестве гарнира, закуски или в составе салатов. Из баклажанов можно приготовить много вкусных блюд, сочетая их с овощами, грибами и разными видами мяса. Ну и, конечно, закатать в банки фирменное блюдо наших родителей – «икру заморскую баклажанную».

Во-вторых, баклажаны считаются диетическими, подходят для людей, страдающих ожирением, и для тех, кто хочет привести свой вес в норму. Этот овощ низкокалорийный, содержит витамины группы В, витамины С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны препятствуют образованию холестерина. Эти плоды полезны для пожилых, хороши в профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин С, содержащийся в баклажанах, защищает организм от инфекций и простуды. Витамины группы В укрепляют нервную систему, способствуют избавлению от бессонницы и депрессии. Баклажаны полезны для кожи, так как способствуют сохранению в ней влаги, а значит и избавлению от морщинок. Клетчатка, содержащаяся в плодах, хорошо влияет на работу кишечника

Впрочем, баклажаны, как и другие паслёновые овощи, содержат соланин, который может усиливать воспаление и усугубляет такие заболевания, как артрит. Присутствие соланина выдаёт характерный горьковатый привкус плодов баклажана, поэтому есть старая рекомендация: перед их приготовлением вымачивать в 2–3-процентном растворе поваренной соли. Но если не давать плодам перезревать, использовать современные сорта, горечи вы не ощутите вовсе. А уж в белых сортах она отсутствует совсем, потому что чем светлее окраска баклажана, тем соланина меньше.

Кстати, цветовая палитра плодов этого овоща, особенно новых сортов и гибридов, выведенных селекционерами в последние годы, самая разнообразная. И это наш третий довод в пользу выращивания этого овоща. Баклажан может украсить любую теплицу и наверняка порадует хозяев. Кроме традиционных синих сегодня можно выращивать оранжевые и красные, сиреневые и зелёные, чёрные и белые, даже полосатые сорта. Форма овоща тоже меняется в зависимости от его сорта: есть серповидные, овальные, цилиндрические, змеевидные, яйцевидные, в форме шара или груши.

Синие баклажаны

Это их «родной» цвет. А синенькие они потому, что в их глянцевой кожице есть вещество дельфинидин. Оно присутствует в кожуре баклажанов в виде солей, причем кальциевая и магниевая соли – синие, а калиевая – пурпурная. Из синих гибридов баклажанов на Среднем Урале очень популярен Ультраранний. В теплице он даёт плоды почти одновременно с ранними томатами. Для долгого хранения подойдёт Галинэ. Если хотите получить плоды для жарки – выращивайте гибрид Афалина, он ещё очень вкусный. Кстати, о вкусовых пристрастиях. Баклажан Колобок многие любят за то, что его вкус очень напоминает грибной.

Белые баклажаны

Белые баклажаны лишены пигмента, и в них нет горечи. Помимо этого, для них характерна более нежная мякоть с малым количеством семян. Такие качества позволяют использовать плоды не только для консервирования и приготовлении горячих блюд, но и в свежем виде без термической обработки. Но у белых гибридов зачастую очень твёрдая кожура. Самые популярные гибриды белого баклажана – Белая ночь, Айсберг, Лебединый. Из раннеспелых – Бибо, который весьма устойчив к неблагоприятным погодным условиям.

Красные баклажаны

Были завезены в Китай из Африки несколько веков назад. Путём многовекового отбора этот подвид баклажанов в руках китайских овощеводов превратился в настоящий эксклюзив. Самые популярные сорта – Японский красный, Красный Раффельд, Китайский фонарик. Плодам красных баклажанов нельзя давать перезревать, иначе они будут непригодны в пищу.

Жёлтые баклажаны

Одни из самых редких. Такие плоды ценят за высокое содержание бета-каротина. Их сорта – Золотое яйцо, Золотой мальчик, Турецкий оранжевый.

Зелёные баклажаны

Обладая сравнительно невзрачным внешним видом, зелёные овощи признаны самыми вкусными. Благодаря сладости плода их можно употреблять в свежем виде. Сортов зелёных баклажанов существует не так уж и много. Алёнка – один из самых популярных, отличается ранним периодом созревания плодов. Среди других – Изумрудный, Зелёненький, Йога.

Также есть оранжевые баклажаны, розово-лиловые, белые с розовато-лиловыми разводами и сиреневые с белыми полосками. Из последних гибридов многим уже известен «Матросик» – неприхотливый в выращивании, урожайный, вкусный.