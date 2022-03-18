Снежно, но тепло

Фото: Галина Соловьёва

Влияние циклона на Среднем Урале почувствуется уже в эти выходные. Погода будет меняться, однако до настоящей весны ещё далеко. Подробный прогноз погоды дала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Атмосферное давление уже сегодня будет понижаться, и в воскресенье мы почувствуем влияние циклона в области низкого давления. В эти выходные антициклон будет отступать с северо-запада, с арктического побережья Баренцева моря. Атмосферные фронты будут проходить через территорию нашей области, поэтому здесь ожидаются значительная облачность и снегопады. Днём – мокрый снег. Температура воздуха будет достаточно высокой: близкой к нулю. Не исключается, что в дневное время она повысится до +3…+4 градусов по Цельсию. Ночная температура – 5…-10 градусов. Поэтому погоду на следующей неделе можно считать умеренной. Но если говорить о весне, нужно, чтобы среднесуточная температура устойчиво поднималась выше нуля.

Опубликовано в №47 от 19.03.2022