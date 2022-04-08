Как власти помогают садоводам и когда СНТ в области получат субсидии

Во время визита в СНТ «Луч» прошлой осенью Евгений Куйвашев (в центре) обсудил с Надеждой Локтионовой (слева) вопрос о субсидиях для садоводов всего региона. Фото: Алексей Кунилов

Недавно председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда ЛОКТИОНОВА, исполнявшая по доверенности обязанности председателя регионального отделения Союза садоводов России, была утверждена в этой должности. Журналист «ОГ» Татьяна БУРОВА расспросила, какие планы вынашивает дважды председатель.

– Главная задача — распространить на весь регион программу субсидирования затрат объединениям садоводов и огородников на модернизацию инфраструктуры по опыту Екатеринбурга, – говорит Надежда Локтионова. – В течение двух десятков лет муниципалитет выделяет из бюджета деньги на компенсацию СНТ части затрат на ремонт дорог и электросетей, на противопожарные меры. Причем объем помощи постоянно растет. Сначала на эти цели тратили полтора миллиона рублей, потом сумму удвоили, в прошлом году выделили шесть миллионов, на этот год – десять. В других муниципалитетах области ничего подобного пока нет.

– Акцент в последнем предложении вы сделали на слове «пока». В прошлом году губернатор Евгений Куйвашев дал областному правительству поручение разработать механизм выделения грантов на проекты благоустройства садоводческих товариществ. Подключиться к этой работе он попросил и присутствовавших на встрече депутатов Законодательного собрания Свердловской области и Госдумы. Что-то делается?

– В регионе выстроить систему поддержки садоводов сложнее, чем в отдельно взятом городе, – подчеркивает Надежда Локтионова. – В Екатеринбурге отношения строятся между двумя участниками – администрацией города и СНТ. В области цепочка длиннее. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия должно разработать механизм выделения средств из бюджета и передачи их в муниципалитеты, те же, в свою очередь, должны определить, кому, на что и при каких условиях выдаются субсидии. Иначе может получиться, что деньги выделят, а на местах не сумеют ими распорядиться. Со своей стороны мы готовы дать муниципалитетам рекомендации по разработке программы.

– Председателям садоводческих товариществ в области тоже нужно заранее готовиться к роли претендентов на субсидии.

– Конечно. В Екатеринбурге этому не сразу научились, а многие до сих пор боятся подавать заявления в конкурсную комиссию по предоставлению субсидий. Требования действительно достаточно жесткие, но они дисциплинируют, заставляют навести порядок в финансовой отчетности, проводить платежи через банк, что снимает вопросы в нецелевом расходовании собранных с садоводов денег. В Союзе садоводов Екатеринбурга много лет работает школа для членов правления СНТ, на занятиях рассматриваются различные вопросы, помогаем мы и в подготовке необходимых документов на субсидию.

– Более трех лет в Союзе садоводов Екатеринбурга реализуется информационный проект «Единое окно садоводов», которому завидуют во многих регионах и которым пользуются руководители СНТ из других городов и районов нашей области. В этом году вы снова выиграли муниципальную субсидию на реализацию некоторых мероприятий «единого окна». Каких именно?

– Сначала о новых проектах. Мы планируем провести шесть онлайн-эфиров по самым насущным проблемам садоводов и еще два урока для видеоучебника, на которых разберем основные положения закона 217-ФЗ, регулирующего деятельность СНТ. Учебник разместим в Интернете в общем доступе, любой человек сможет «полистать его страницы».

– Чтобы председатели и казначеи СНТ могли пользоваться цифровыми технологиями, для них проводили уроки компьютерной грамотности.

– Да, и люди охотно учились. Поскольку не все могут позволить себе купить дорогую технику, мы организовали коворкинг-клуб «Садовод». В нем оборудованы три рабочих места: офисная техника с выходом Интернет, электронная библиотека с базовыми законами и комментариями, принтер, Wi-Fi.

Но вернемся к единому окну. Через него будем оказывать и ставшие привычными услуги: обучение, консультации специалистов, представительство в суде.

– Конфликты, переходящие в судебные споры, между садоводами не редкость. Удается помочь?

– Приведу типичный, к сожалению, для наших дней пример. Ко мне обратился председатель одного СНТ. У них возник спор между соседями о нарушении границ участка. Человек купил участок, провел межевание и оказалось, что забор соседа, установленный давным-давно, залез на его землю. Новый хозяин потребовал сдвинуть забор. Тогда межевание провел и владелец участка-нарушителя. Тут-то и выяснилось, что была допущена системная кадастровая ошибка — границы были неверно установлены у всех участков на этой линии.

– С подобной ситуацией, как нам рассказывали в управления Росреестра по Свердловской области, люди сталкиваются довольно часто. Иногда приходится перемежевывать целые сады.

– Я предложила сторонам процедуру медиации, чтобы найти устраивающий всех выход. Но договориться не получилось. Новый хозяин подал иск в суд. Мы с юристом Союза садоводов Екатеринбурга Наталией Парыгиной представляли интересы ответчика и выиграли дело, хотя многие говорили, что оно бесперспективное. Была назначена судебная экспертиза, которая доказала кадастровую ошибку. К сожалению, кадастровый инженер не несет никакой ответственности за допущенную ошибку, а нашему подзащитному она могла стоить более ста тысяч рублей — такова была цена иска. Так что советую к межеванию и к выбору специалиста, который его проводит, относиться внимательно.

– Надежда Александровна, вы нередко лично дежурите на горячей линии, отвечаете на вопросы садоводов. О чем вас спрашивали в минувший четверг?

– По регистрации прав на недвижимость много вопросов. Покупатели неохотно идут на сделку, если у продавца не оформлены права собственности на объекты капитального строительства. И правильно делают. Ведь дачная амнистия распространяется на жилые дома, возведенные до 2018 года, более поздние в упрощенном порядке не оформить, к тому же установленные законом отступы от границ соседских строений могут быть не соблюдены.

Были два очень острых обращения. Первое – мужчина 15 лет назад купил по расписке участок в СНТ, но не оформил сделку, а продавец умер. Муниципалитет же по-тихому признал участок вымороченным имуществом. Куда садоводу с постройками сейчас податься? И как ему помочь – время-то упущено.

Второе – пожилая женщина не может справиться со своей соседкой, которая расширила границу участка, вплоть до дома пенсионерки, наглухо закрыв ей окно своими постройками. Только представьте себе, как жить в доме без окна? Денег на суд, понятно, нет. Будем вести переговоры с соседкой.

– Принято считать, что сапожник всегда без сапог. А у вас, лидера садоводов Среднего Урала, есть садовый участок?

– Имеется. В саду я отвечаю за ягоды, у нас много смородины, крыжовник, жимолость, клубника, земляника, малина. И хвойники очень люблю. Но недавно я продала старый и купила новый сад, пока «малышей» посадила.

ДОСЬЕ «ОГ» Надежда Александровна ЛОКТИОНОВА родилась 20 марта 1981 года в Екатеринбурге. Окончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности культуролог; Уральский институт экономики, управления и права – юриспруденция; Уральский государственный педагогический университет – педагог-психолог дополнительного образования. Прошла также обучение в Уральском государственном юридическом институте по программе «Медиация. Базовый курс». С 2011 года по настоящее время председатель Союза садоводов Екатеринбурга. С 2021 года председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России.

8–800–222-41–84 — телефон «горячей линии» Союза садоводов Екатеринбурга.

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