Запах денег

Все отходы с фермы перерабатывают в удобрения. Фото: Полина Зиновьева

Доходы от производства молока соизмеримы с прибылью от переработки отходов, считают уральские фермеры. На Балтымском агропромышленном комплексе готовятся реализовать инвестиционный проект стоимостью более 150 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство цеха по выпуску органических удобрений.

Председатель совета директоров Балтымского агрокомплекса Евгений Кремко спокойно берет в руки горсть навоза. Говорит, совсем не пахнет. Правда, называть рыхлую субстанцию навозом неправильно. Это органическое удобрение. Прежде чем попасть в мешки, продукты жизнедеятельности коров подверглись серьезной переработке. На ферме уже сейчас совсем нет отходов, все идет в дело.

– Мы – единственное сельхозпредприятие в Свердловской области, которое собирает все стоки, включая ливневые, с коровников, у нас там каждый час специальный аппарат проходит и моет полы, с бойни. Все это мы сепарируем, получаем твердую и жидкую фракции, обеззараживаем, и все это потом идёт как удобрения для населения, используем для собственных нужд на наших полях, и в коровниках на подстилку вместо опилок. У сельского хозяйства есть такая проблема, что подстилать под корову – опилок нет. Вообще, это пилотный проект в нашем регионе, и мы попросим правительство Свердловской области рекомендовать наш проект для реализации во всех остальных 192 предприятиях Среднего Урала.

Ферма будущего

Сейчас дойное стадо на ферме составляет около 400 голов. В планах довести этот показатель до 1 200. Ежегодно около ста животных предприятие покупает, и еще столько же получают от своего стада. Примечательно, что и в вопросе размножения не обошлось без новых технологий. Коров оплодотворяют специальным семенем, которое позволяет получать до 96 процентов телочек, все они дают молоко, когда подходит время. Быки на ферме не нужны, их продают в частные хозяйства – на мясо.

У каждой коровы здесь свой рацион. На ферме, совсем как в человеческом санатории, разработали 8 столов. Самый питательный – для самых продуктивных. Меньше других едят те, кто в конце молочного рейтинга. Фермеры говорят, что количество молока зависит от генетики, а не от количества корма. В этом году в планах довести производство молока до 10 тысяч литров от одной коровы, в области этот показатель в среднем семь тысяч литров.

У каждой коровы на шее «кулон», маленькая коробочка – это транспондер. Передатчик фиксирует все движения: как спит животное, хорошо ли пережевывает корм, достаточно ли отдыхает, информация стекается в базу данных. Зоотехник и ветеринар уже на основе полученной информации решают, какой рацион назначить той или иной корове, когда настанет пора для осеменения, и нет ли проблем со здоровьем.

Молочные берега

Особенность этой фермы еще и в том, что молоко уже через шесть часов после дойки оказывается на прилавках магазинов. Завод по переработке находится здесь же, на территории.

«Молоко, прежде чем попасть в общий танк, проходит пять этапов очистки, еще в потоке оно охлаждается до 4 градусов. В час мы перерабатываем пять тонн молока. Почему такое внимательное отношение к вопросу качества? Мы кормим детей, наша продукция отличается тем, что в ней нет химии. Она проходит пастеризацию, все полезные микроорганизмы остаются», — поделился начальник производства пункта переработки молока Алексей Епанешников.

Продукт очищают в том числе в тонком слое ультрафиолета, такую технологию используют пока два хозяйства в регионе. Доля рынка у балтымского предприятия невелика, закрывают потребности Верхней Пышмы, Среднеуральска и двух районов Екатеринбурга. Всего на предприятии выпускают 24 вида молочной продукции. В сутки здесь дают 20 тонн молока, в планах – 40.

Модная органика

Корма для коров заготавливают тоже сами, у предприятия 5 тысяч гектаров земли. Поэтому здесь и взялись перерабатывать все отходы, говорят, это прямой путь к органическому земледелию. Сейчас на полях используют минеральные удобрения, и с ними у некоторых аграриев из-за санкций уже возникли проблемы.

– Нам очень важно реализовать программу продовольственной безопасности, эта задача поставлена губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, и сегодня мы убедились, что эти программы реализовать вполне возможно на современном оборудовании. Сейчас мы действительно помогаем программе органического земледелия, на следующей неделе приедут инвесторы, которые через наше агентство по привлечению инвестиций планируют всерьез рассмотреть возможности вложения средств. Что добру пропадать, надо все пускать в дело, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По предварительным расчетам, в коровнике за год образуется 75 тысяч тонн отходов, а после переработки можно получить столько же удобрений. Из них 65 тысяч тонн планируют использовать на собственных полях и в качестве подстилки для коров на ферме, а остальное планируется продавать местным жителям для их огородов. На реализацию этого проекта необходимо порядка 170 миллионов рублей.

Искусственное осеменение позволяет получить 96 процентов телят женского пола. Фото: Полина Зиновьева

Евгений Кремко рассказал Дмитрию Ионину о проекте органического земледелия. Фото: Полина Зиновьева

У каждой коровы на шее закреплен транспондер, который передает все данные о животном на компьютер. Фото: Полина Зиновьева