Законодательство, регулирующее аренду сельхозземель, изменят в пользу фермеров

В Свердловской области более 700 фермеров и почти у каждого есть проблема с приобретением земли. Фото: Алексей Кунилов.

На этой неделе в первом чтении Государственная Дума РФ приняла законопроект, дающий право фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств получать в пятилетнюю аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения без торгов. Ключевой фразой здесь является словосочетание «без торгов», потому что существующая практика предоставления участков через аукционы зачастую оставляла малые формы хозяйствования на селе без земли.

Еще в начале июня об этой законодательной инициативе кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин:

-Мы рассмотрим законопроект, разработанный по поручению президента. Документ позволяет значительно упростить приобретение в аренду земель сельхозназначения, которые находятся в государственной, либо муниципальной собственности. Это решение даст дополнительные преимущества владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель.

Обычная практика, когда на аукционах по аренде земли именно фермеры остаются проигравшей стороной, потому что не могут тягаться по финансовым возможностям с крупными компаниями. Такая ситуация мешает развитию на селе малых форм хозяйствования.

-Это решение давно назрело, – считает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области Александра Маланичева. – На аукцион по земле кроме фермера может заявиться любое другое предприятие, даже не из нашей области. Они поднимают ставки, и в итоге нашим небольшим хозяйствам невозможно с ними конкурировать по арендной ставке.

Похожая история чуть не произошла в этом году в Артинском городском округе, где местный житель Сергей Вятченников в рамках агростартапа выиграл грант, позволяющий ему поднять свое крестьянское хозяйство. Молодой фермер решил заниматься растениеводством и разведением мясного скота. Но, прежде чем закупить молодняк, технику на полученные от государства деньги, нужно было обзавестись землей. У Сергея было 48 гектаров, и 352 гектара он рассчитывал получить в аренду от муниципалитета.

– Но кроме сына на аукцион заявилось еще одно предприятие, даже не из нашего региона, и в результате стоимость аренды земли подскочила в три раза, – рассказывает отец Сергея – Владимир Вятченников.

Владимир Николаевич много лет ведет фермерское хозяйство, именно он настоял, чтобы сыновья пошли по его стопам.

-Деваться некуда, хозяйство сына надо было организовывать, и мы согласились на этих условиях взять в аренду землю. Если прежний хозяин платил за аренду этой земли 60 тысяч рублей в год, нам она досталась уже по 180 тысяч. А мы бы могли потратить эти деньги на развитие хозяйства, – говорит Владимир Вятченников.

В этом случае фермеры не отступили и смогли заплатить за землю тройную цену. Но часто на торги выходят хозяйства, не имеющие такой финансовой возможности, и в итоге остаются без земли. Новый законопроект меняет ситуацию в сфере земельных отношений в пользу именно малых форм хозяйствования.