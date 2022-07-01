Огненно-красный Кэрол и желтый Бартзелла

На выставке представлены более ста сортов пионов. Фото: Полина Зиновьева

На экспозиции любители флористики смогут полюбоваться на сотню разновидностей пиона. В этом году коллекция цветов представлена в основном американской и французской селекциями. Самые первые выведенные сорта – огненно-красный Кэрол, ито-гибрид (гибрид травянистого и древовидного пиона) Бартзелла – настоящие короли ботанического «бала». Такие не везде встретишь.

Но сортов могло быть и больше, заявляют сотрудники ботанического сада. Не все цветы еще распустились, нынешнее лето нежаркое. Но зато в этом году будет довольно продолжительное цветение, много растений в бутонах. Для любителей пионов здесь организованы лекции. Специалисты рассказывают об особенностях выращивания, деления; кроме того, можно обсудить все проблемы, с которыми сталкивается каждый садовод.

– Самое главное, это правильно посадить пион. Тогда за короткий срок можно добиться хорошего, большого куста с крупными цветами. Очень часто пионы заглубляют, при этом яма должна быть в глубину 30–40 см. На них кладем дренаж, затем можно немного добавить перегноя. После этого чуть-чуть добавляем земли и комплексное удобрение. Чаще всего пионы высаживают осенью, поэтому лучше использовать именно фосфорные удобрения. И после этого снова добавляем землю. Никогда не садим пион в удобрение, иначе цветок погибнет. Затем кладем пион и засыпаем его таким образом, чтобы все почки были покрыты слоем земли в три сантиметра. Если посадим глубоко – почки будут очень долго выходить, – рассказала научный сотрудник лаборатории интродукции травянистых растений Ботанического сада Елена Шарова.

Еще пионы любят полив. Если он недостаточный, то бутон не сможет налиться и не наступит фаза цветения. Лучше поливать либо ранним утром, либо поздно вечером. И никогда не нужно делать эффект дождика. Пионы лучше увлажнять вокруг по диаметру, не заливая при этом корня, иначе может развиться корневая гниль. Многие отказываются от этого цветка, считая, что за ним нужен особенный уход. Однако специалисты утверждают, что самое главное – правильно посадить.

– Если все сделать верно, пион будет радовать вас ежегодно. Это многолетка, которая может до 40 лет сидеть на одном месте, но, конечно, это нежелательно. Наши эксперты рекомендуют каждые пять лет производить деление. Чем дольше пион сидит на одном месте, тем меньше становятся у него цветки и признаки сорта могут теряться, – добавляет Елена Шарова.

В последнее время пионы все чаще становятся «жильцами» квартир. Стало модно выращивать их на балконах, в горшках на подоконниках. Но все-таки для пионов это нехарактерно, утверждают флористы. Им нужен отдых, чтобы цветок не цвел постоянно. В квартире он в конечном итоге погибает.

Елена Никифорова с детства обожает пионы. Любовь к ним женщине привила бабушка, у которой они росли в огороде.

– Весь год я мечтала, чтобы быстрее наступило лето и меня отвезли к бабушке в деревню. Я обожала ухаживать вместе с ней за цветами. А сейчас вот внучку привела с собой на выставку. Стараюсь привить любовь к цветам. Веронике тоже они нравятся, особенно розовые и красные. Раньше я пыталась разводить пионы в квартире, но они не приживались. Я очень расстраивалась. Недавно дочь с мужем купили дом в Берёзовском, так что мне теперь раздолье будет. Дочь выделила для меня целый участок. Вот мы с внучкой и пришли на выставку посмотреть и выбрать, какие пиончики посадим осенью.

Китае пионы являются символами скромности и застенчивости. Фото: Полина Зиновьева

Бартзелла – гибрид, основанный на скрещивании травянистого и древовидного пиона. Фото: Полина Зиновьева

Научный сотрудник Елена Шарова: «Самое главное, правильно посадить пион». Фото: Полина Зиновьева

Пионы любят полив. Если он недостаточный, то бутон не сформируется и не распустится Фото: Полина Зиновьева

Пионы нынче в моде у садоводов. Фото: Полина Зиновьева