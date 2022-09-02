10+1. Дела, которые нужно успеть сделать в сентябре

Рисунок Максима СМАГИНА.

Наступление осени – еще не повод забыть про сад до следующего сезона. Да, урожай практически весь собран, заготовки уже стоят на своих полках в кладовке, и даже помидорная ботва сгорела в бочке или отправилась на помойку. Но растения, которым предстоит зимовать в саду, сейчас как никогда требуют внимания. Корреспонденты «ОГ» составили памятку, которая поможет не упустить из виду важные дела.

1 Картофель

Сентябрь – самое время для копки картошки. Все же помнят студенческую юность, колхозы, сборы урожая? Вот на денек можно окунуться в эту веселую атмосферу и обеспечить себя на всю зиму картофелем. Копать клубни желательно в сухую погоду, иначе процедура может превратиться в пытку. Затем урожай необходимо просушить, но не на солнце, так как картофель выделяет солонин. Это ядовитое органическое соединение, которое при большой концентрации вызывает отравление, поэтому есть клубни зеленого цвета не рекомендуется.

– Больше всего солонина содержится в ботве, поэтому ее рекомендуется сжигать, а не отдавать на корм животным. Они могут отравиться. В самих клубнях содержание токсичного вещества очень низкое, а после чистки кожуры и промывания – еще сокращается. Тем не менее употреблять позеленевшие клубни не рекомендуется, и главное – не отдавать их животным, – рассказала ветеринарный врач Ольга Громова.

Также в сентябре подходит время для уборки свеклы, моркови, редьки, репы и других корнеплодов. Их также необходимо высушить и убрать на хранение. Морковь рекомендуется хранить в ящиках слоями, а каждый слой пересыпать влажным песком или опилками либо окунуть корнеплоды в глиняную болтушку (развести глину водой до консистенции сметаны) – таким образом морковка до весны останется свежей.

2 Капуста

Время убирать поздние сорта капусты подойдет ближе к концу сентября. Поэтому за ней придется еще поухаживать. Нужно собирать с листьев слизней и гусениц, опудривать кочаны и междурядья золой и табачной пылью. В сухую погоду (если уральская осень будет нетипичной), необходим полив. Но и избыток влаги для капусты нежелателен.

– Когда есть переизбыток воды, кочаны растрескиваются и становятся непригодными для хранения. Такая капуста может пойти только на засолку. Если замечаете трещины, то вокруг корня надо хорошо порыхлить землю. Делать это надо достаточно глубоко, чтобы нарушить боковые корешки, в этом случае приток влаги к листьям прекратится и трещин не будет, – советует агроном Светлана Рябова.

После сбора каждый кочан можно обмотать пищевой пленкой, этот метод позволяет хранить капусту до следующего урожая.

3 Луковки

В первую очередь не забывайте выкопать гладиолусы и многолетние георгины. Клубни гладиолусов нужно просушить и убрать в прохладное место, а вот корни георгинов лучше всего хранятся прямо с влажным комом земли.

– Несколько лет выкапывала георгины, промывала, просушивала, пересыпала опилками, а весной в лучшем случае один «мышиный хвостик» прорастал. Один год выкопала, прямо с землей в мешок кинула, занесла в подвал и забыла, что в мешке георгины, так с картошкой рядом и простоял этот мешок до начала сезона. Весной обнаружила крепкие ростки на каждом клубне, с тех пор так и храню с землей, – рассказала жительница Среднеуральска Галина Степанова.

В начале сентября необходимо позаботиться о луковичных весенних первоцветах. На подготовленных грядках делают бороздки глубиной в три высоты луковицы и присыпают посадочный материал землей.

4 Посадка

Сентябрь – отличное время, чтобы поставить в посадочном сезоне точку. Пока свежи воспоминания о яблоках «как у соседа, очень вкусные» или грушах «всегда такие хотела выращивать», в общем, не откладывая в долгий ящик, можно найти нужные сорта в питомниках и посадить их прямо сейчас. Время, чтобы укорениться на новом месте, у деревьев и кустарников будет, но нужно брать саженцы с закрытой корневой системой.

Многолетние цветы тоже сейчас можно поделить, если планировали это сделать, и пересадить на новое место. В целом сейчас, после сбора урожая, можно обстоятельно подумать, каким хочется увидеть цветник в следующем сезоне, и уже с учетом этого пересадить многолетники или посеять однолетние цветы (об этом «ОГ» писала в предыдущем номере).

На пустых грядках после овощей можно посеять сидераты, за сентябрь они успеют взойти и даже немного подрастут. Этого достаточно, чтобы они выполнили свою функцию.

– Сидераты защищают землю от сорняков. Сейчас можно посеять горчицу, сурепку, горох, вику, фацелию. Они хорошо себя чувствуют в нашем уральском климате. После того как сидераты взойдут и немного подрастут, перед самыми морозами их можно заделать в землю либо провести эту процедуру уже весной. Это и удобрит землю, и сделает грунт более рыхлым, – говорит Светлана Рябова.

5 Санитарная обрезка

Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники и удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада, а можете отложить ее до конца зимы – начала весны.

У малины нужно удалить отплодоносившие ветви (они коричневого цвета), а молодые укоротить до одревесневевшей части. Ремонтантную малину рекомендуется срезать до основания, но в условиях Среднего Урала так делать не стоит. На кусте надо оставить 3–5 сильных побегов и укрыть их на зиму.

Клематисы, жимолость каприфоль и другие вьющиеся растения необходимо обрезать в зависимости от разновидности или снять с опор и укрыть. Есть, конечно, и неприхотливые лианы, зимующие прямо на опорах, но их не так уж много. Подробно об уходе за клематисами «ОГ» писала в номере за 13 августа 2022 года (материал «Буйство красок»).

6 Удобрение

После сезона плодоношения в почве истощился запас питательных веществ. Поэтому землю под деревьями, кустарниками и на клумбах необходимо удобрить. Осенью делают упор на калийные и фосфорные удобрения, азотные могут спровоцировать рост листвы, а этого сейчас не нужно. Подойдут минеральные комплексы с пометкой «осенний», зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.

Чтобы накормить свой цветник и придать ему силы, удобрения стоит вносить дважды – в начале сентября и в начале октября. Хорошим вариантом станет раствор из 25 г суперфосфата, 1,5 ст. ложки калимагнезии и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.

Пустые грядки также нужно удобрить осенним составом и перекопать почву. Подойдет зола из расчета 1 стакан на 1 кв. метр или суперфосфат (40–50 г на 1 кв. метр). Участок предварительно необходимо освободить от сорняков. Почву с рассыпанным удобрением перекапывают, стараясь не разбивать комки. Так земля лучше промерзнет зимой и быстрее прогреется с началом весны.

7 Защита

Пока листва еще не облетела с деревьев, их необходимо обработать инсектицидами, которые действуют на широкий круг вредителей. Это безопасно для будущего урожая, а вот насекомые в сентябре еще не успеют уйти глубоко в землю, и обработка будет эффективной.

Если на лето вы расставляли в саду феромонные и ароматические ловушки, крепили к деревьям ловчие пояса или фонарики, пора их снять. Очистите их от вредителей и сожгите или обеззаразьте и уберите до следующего года. После очистите стволы щеткой от мха, лишайника, наростов, которые могли образоваться под ловчим поясом за лето.

Землю нужно пролить биопрепаратами. На грядках за лето могли развиться грибки или вредоносные бактерии, и после сбора урожая желательно обработать почву, чтобы избавиться от этой проблемы в следующем сезоне. Такие биопрепараты, как глиокладин, алирин-Б, трихоплант, бактофит, фитоспорин-М, гамаир и другие, способны решить проблему с гнилями, паршой, фузариозом, пятнистостями и т.д.

Побелку тоже можно не откладывать на начало сезона. Лучше выкрасить белой водоэмульсионной краской стволы деревьев сейчас, весной и без этого будет достаточно дел в саду. Важно помнить, что побелка защищает растения не от вредителей, как думают многие, а от первых весенних солнечных лучей, которые, отражаясь от снега, наносят вред деревьям и кустарникам.

Да, еще осенью надо полить многолетние культуры, особенно деревья и кустарники. Тем более что вторая половина лета была сухая, и растениям требуется влагозарядный полив. Почва должна промокнуть на 1–1,5 м. Сделать это необходимо после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.

9 Теплица

В опустевшей теплице тоже немало работы. Во-первых, всю ботву из помещения необходимо уничтожить. В закрытом грунте часто заводятся вредители, грибки и бактерии. Нельзя допускать, чтобы они распространились по всему участку, поэтому остатки из теплицы не складывают в компост, а сжигают, либо увозят на свалку.

Стены, опоры и другие части теплицы после сезона надо помыть, обеззаразить, помещение проветрить. Многие садоводы советуют на зиму не закрывать двери – так грунт лучше промерзнет и вредители погибнут.

Грунт в теплице также необходимо подготовить к сезону: перекопать, удобрить, можно посеять сидераты.

10. С улицы – домой

Все растения, которые летом выращивались в контейнерах, необходимо занести в помещение. Часть культур, высаженных в открытый грунт (некоторые сорта мяты, розы, широколистные гортензии и другие неморозостойкие), нужно выкопать и поместить в контейнеры на зимовку.

Каждому растению в этом случае необходим индивидуальный подход, некоторые отлично перезимуют на подоконнике, другим нужен период покоя и прохладная атмосфера подвала. В любом случае, оставлять их на улице позже конца сентября не стоит – внезапные ночные заморозки могут погубить корневую систему, которая в небольшом горшке окажется полностью беззащитной.

Сейчас подходящее время для заготовки грунта для рассады, особенно после того, как грядки были обработаны от вредителей и удобрены.

– Всегда в сентябре заготавливаю грунт, сразу землю перемешиваю с песком, вермикулитом, другими компонентами. Для томатов делаю одну смесь, для огурцов и перцев другу. Насыпаю в мешки, подписываю их и оставляю в неотапливаемом сарае. Когда наступает пора посевов рассады, за сутки до этого заношу мешок в теплое помещение, он оттаивает – и грунт готов. Дополнительная обработка морозом в течение нескольких месяцев помогает не занести с землей в дом разных вредителей, – поделилась опытом садовод Татьяна Чернова.

+1 Бабье лето

В череде осенних работ в саду нельзя забывать, что бабье лето на Урале короткое. По статистике, за последние 10 лет в сентябре в среднем всего 6 солнечных дней. В это время можно позволить себе немного отдохнуть на природе, сходить за грибами. Дожди, которые зарядили в первых числах месяца, дают надежду, что любители тихой охоты вернутся из леса с полными корзинами. Можно провести последний в этом сезоне пикник. Только что выкопанная картошка, запеченная на углях, и салат из последних помидоров и огурцов получаются особенно вкусными.

– У нас с друзьями есть традиция: после того как убрали урожай, мы собираемся у меня на даче, каждый приносит то, что вырастил: варенье, травяные ароматные чаи, всякие лечо, маринованные огурцы, овощные салаты. Все это дружно поедаем, и это становится таким последним приятным аккордом в садовом сезоне, – рассказала жительница Екатеринбурга Анна Абсалямова.