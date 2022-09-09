Проволочник – враг картофеля

Появление этого вредителя на участке трудно не заметить. Особенно сейчас, когда идет сезон сбора урожая картошки. Многие наверняка видели в этот момент поврежденные клубни. Это и есть работа проволочника.

Заметить вредителя несложно, а вот избавиться от него – задача не из легких. Проволочник может зарываться в землю на глубину нескольких метров, а до неприметных жуков-щелкунов вообще никому нет дела. С одной стороны, и правильно. Щелкуны обычно достигают 2 сантиметров в длину, у них темно-бурая, коричневая или насыщенно-фиолетовая окраска туловища. Летают они с весны и до середины лета, питаются листьями злаковых. То есть ущерба растениям не наносят. С другой стороны, за сезон самка откладывает до 200 яиц, именно из них потом появляется основной враг картофеля – личинка-проволочник. Вот они настоящие долгожители мира насекомых. При наличии пищи спокойно живут в почве до 5 лет, а при любой угрозе – проделывают глубокие норки и уходят глубоко под землю.

Максимальную угрозу представляют личинки 2–4-летнего возраста. Многие их видели: длинные (2–3 см), крепкие червяки, чаще всего коричневого окраса. Проволочник всеяден, с радостью уничтожает картофель, томаты, морковь, лук, капусту, свеклу, кукурузу и т.д. Повреждает корни, молодые побеги, стебли – словом, все, до чего может добраться. Потери урожая составляют 65–80%, и не исключено, что в следующем году ситуация повторится, ведь личинки остаются зимовать.

– Осенью заметила при сборе урожая картофеля проволочника, обработала участок «химией» и выдохнула. Сильно удивилась в следующем сезоне, что никуда мой проволочник не делся, а чудесным образом сожрал мою картошку, – поделилась своим опытом садовод Татьяна Чернова.

Личинка хорошо мигрирует в вертикальном направлении, зарываясь в глубину до 1–2 м, но плохо – в горизонтальном. Она не удаляется от места кормежки дальше чем на 20 см, поэтому обычно повреждает отдельно стоящие растения, редко – целые полосы или грядки.

Избежать появления проволочника на участке проще, чем бороться с его обширной популяцией. В качестве профилактики необходимо соблюдать севооборот, советуют эксперты.

– Проволочник хорошо себя чувствует в кислой почве, поэтому необходимо снижать кислотность. Определить уровень рН можно с помощью полосок, которые продаются в магазине, либо по растениям: щавель и мокрица очень хорошо начинают расти в кислой почве. Обязательно уничтожайте сорняки, их тоже любит проволочник, – рассказала агроном Дарья Журавлева.

Хорошо помогают сидераты. Горчицу, сурепку, рапс можно посеять осенью и заделать зеленую массу в землю, повторить процедуру весной, перед началом сезона. Червяки любят и ловушки. Картофель можно вымочить в инсектициде, а затем разложить на несколько дней на грядки. Не забудьте убрать потом пораженные проволочником приманки.

Главное в борьбе с проволочником помнить, что это не блицкриг, а затяжная война с тем, кто уничтожает урожай.