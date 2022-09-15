Яблочко нерумяное

Белые точки на гнилом яблоке указывают на грибковое заболевание. Фото: wordpress.org / CC BY 4.0

Испорченные яблоки видели все. И это нормально, когда фрукт упал на землю, стукнулся, и у него потемнел бок. Но что делать, если такие яблоки висят на дереве. Скорее всего – это монилиоз, или плодовая гниль. Опасное заболевание, которое быстро распространяется и поражает основную массу садовых деревьев. Проще не допустить его возникновения, чем лечить.

Возбудителями плодовой гнили деревьев является группа грибов, которые поражают листья и плоды, вызывая загнивание большей части урожая. Под угрозой находятся как семечковые культуры (яблоня, груша), так и косточковые (вишня, слива).

Инфекция переносится ветром, распространяется с каплями дождя, передается насекомыми. В первую очередь она поражает плоды с ранками и трещинами, повреждениями и червоточинами, которые наносят птицы, осы или град.

– Нельзя оставлять на дереве созревшие плоды, так же как и падалицу, их надо убирать. Именно они становятся очагом инфекции, распространяя споры на здоровые плоды. При этом заболеть может все дерево, а впоследствии – и весь сад. Даже если вам не нужны упавшие яблоки, их все же лучше собрать и сложить в компостную кучу, чем оставлять под деревьями, – рассказал владелец плодового питомника Виктор Ольховский.

Перезимовавший грибок начинает разрушительное действие еще ранней весной, внедряясь в завязи и цветки, в результате чего те начинают буреть и засыхать.

В зависимости от разновидности грибка на цветках образуются пепельно-серые спороносные подушечки либо образования цвета охры. Потери урожая составляют минимум 30%, а иногда доходят до 80%.

Сортов яблонь или груш с абсолютной устойчивостью к плодовой гнили не существует. Все они в той или иной степени подвержены заражению монилиозом. Плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения. Если испорченный урожай не снимать, яблоки мумифицируются и вызывают дальнейшее распространение заболевания.

Грибки – возбудители монилиоза – абсолютно устойчивы к самым лютым морозам, многим традиционным средствам лечения и профилактики.

Нельзя допускать повреждения плодов вредителями, птицами, градом и садовым инструментом, такие яблоки и груши лучше сразу снимать с дерева. За месяц до сбора урожая в саду можно провести опрыскивание фитоспорином (биологический препарат) или раствором йода (10 мл вещества на 10 л воды). Сейчас, осенью, необходимо собрать и сжечь опавшие листья, пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения.

Опубликовано в №169 от 16.09.2022