Грядкам мы не скажем «до свиданья»

Овощи и ранние яблоки лучше всего снимать до первых заморозков. Фото: Нина Тювякина

На этой неделе на Средний Урал пришло настоящее бабье лето. На улице тепло, сухо и даже ночи не такие промозглые. Но первые заморозки ощутили все садоводы. Многие бросились убирать остатки урожая или закрывать нежные растения. Однако среди огородных культур есть и стойкие «бойцы», способные без потерь пережить даже морозы. Попробуем понять – какие?

Фрукты-ягоды

Ремонтантные малина и клубника лично у меня на огороде плодоносят до снега, но при первых заморозках я накрываю кусты нетканым материалом. Это помогает созреть оставшимся ягодам – новых, конечно, не завяжется. По словам моих соседей, более опытных садоводов, спасать эти нежные культуры осенью нужно в первую очередь. Иначе испортятся не только сами ягоды, но и кусты поразит гниль или другая напасть.

С яблоками и грушами стратегия при похолодании другая. Ранние сорта уже собраны, давно высушены или отправлены в компоты, а вот зимние, которые будут хорошо лежать до самого нового года, в середине сентября еще на деревьях.

– Первый заморозок никак на яблоках не отразился, они этого обычно даже не замечают, но похолодание – это сигнал для садовода, что пора снимать урожай. Дальше яблоки и груши просто станут от холода ватными, аромата не будет. Какой смысл выращивать такие яблоки, если они невкусные. Поэтому сейчас, в бабье лето, самое время собирать яблоки и груши поздних сортов, – рассказал агроном Николай Новиков.

Переходим к овощам

Огурцы, перцы, томаты, баклажаны на Среднем Урале по большей части выращивают в теплицах. Но и в укрытии, если там нет отопления, уже пора собирать весь урожай.

– Я выращивала помидоры на грядке, без какой-либо защиты. Спелый томат с куста сняла всего один. Как только немного похолодало, сорвала все зеленые плоды и занесла в дом. Сейчас они постепенно созревают в ящике. У меня был неудачный опыт в прошлом году. Не успела вовремя собрать, и в итоге у всех помидоров была вершинная гниль, почти все пришлось выкинуть, – поделилась опытом садовод из Среднеуральска Галина Степанова.

И действительно, томатам, перцу, баклажанам достаточно суток при температуре 3–4°C, чтобы поддаться болезням. Урожай, собранный с подмерзших кустов, сразу начнет подгнивать. Поэтому критически важно, узнав о приближающемся похолодании, либо снять плоды и отправить их на дозревание в теплое сухое помещение, либо укрыть грядки агротекстилем.

Снимают все плоды, достигшие сортовых размеров, независимо от степени их зрелости. Даже совсем зеленые перцы без намека на созревание лучше сорвать с кустов и сразу приготовить, чем оставлять их мерзнуть и гнить на грядках.

Огурцы прекращают формировать завязи уже при температуре ниже 14°C, так что без укрытия или отопления новых зеленцов в холодном сентябре можно не ждать.

Ранние и средние сорта моркови плохо переносят понижение температуры, поэтому их надо убрать в первую очередь. Фото: Нина Тювякина

Картофель тоже уже пора выкопать, тем более погода стоит сухая – урожай будет храниться лучше.

За созревающими тыквами в сентябре стоит следить с особым вниманием. Желательно избавить их от контакта с сырой почвой, поместив на специальные подставки или дощечки. Кроме того, необходимо их время от времени аккуратно поворачивать для равномерного созревания. Как только появились первые признаки зрелости – подсохла плодоножка, затвердела кора и на ней проявился рисунок, следует сразу срезать тыквы вместе с частью плодоножки, рассортировать их и самые крепкие отправить на хранение.

– При сборе тыкв важно не торопиться и позволить им дозреть на кустах, это обеспечит хороший вкус и лежкость урожая. Но и опоздать нельзя, так как поврежденные заморозками плоды будут подвержены гниению и не смогут храниться долго. Если тыквы еще не созрели, можно укрыть грядки спанбондом или укутать каждый плод ветошью – это позволит выиграть время и дождаться полного созревания, – считает агроном Марина Трифонова.

А вот свекла лишь осенью накапливает максимальный запас витаминов в плодах. Однако это довольно теплолюбивая культура, поэтому выкопать ее желательно до наступления заморозков. Как только ночные температуры станут устойчиво держаться у отметки 2–4°C, пора собирать урожай свеклы. Подмерзшие корнеплоды долго храниться не будут.

Сроки сбора моркови зависят от ее скороспелости. Среднеспелую морковь убирают в начале сентября, а поздние сорта, которые сажают обычно для зимнего хранения, можно оставить на грядках вплоть до октября – холод им не только не повредит, но и сделает плоды слаще, ароматнее и крепче.

Тыквы необходимо собирать созревшими, иначе они не будут храниться. Фото: Нина Тювякина

Заморозки не страшны

Белокочанная капуста относится к холодостойким культурам. Поздние сорта, которые выращивают для зимнего хранения, лучше будут лежать, если их убрать после наступления устойчивых холодов. Период уборки такой капусты выпадает обычно на начало октября.

– Оптимальной температурой для уборки поздних сортов капусты считается –5°C. Кроме белокочанной, к холодостойким относится и брюссельская капуста, мелкие головки которой под воздействием холода становятся вкуснее, а потому ее можно смело оставлять на грядке до самых морозов и снега, – говорит Марина Трифонова.

Не стоит спешить с уборкой пастернака, корневой петрушки, турнепса, лука-порея. Однако последний мало кто выращивает на Среднем Урале. Не убирать совсем можно многолетний лук: батун, слизун и шнитт. В пищу у них употребляется только перо, поэтому на зиму будет достаточно срезать верхнюю часть растений, тогда весной, наряду с первоцветами, появится и первая зелень.