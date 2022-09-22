Лунный календарь

23/09 Убывающая Луна
Благоприятное время для посадки луковичных растений, а также уборки урожая моркови, свеклы и капусты.
24/09 Убывающая Луна
Собранный урожай моркови, капусты и свеклы необходимо подготовить для длительного хранения либо для переработки.
25/09 Убывающая Луна
Сегодня можно обработать сад от болезней и вредителей, подкормить комнатные цветы. Обрезать деревья и кустарники не рекомендуется.
26/09 Новолуние
В день новолуния не стоит работать с землей и корнями растений. Отдохните.
27/09 Растущая Луна
Благоприятный день для любых работ в саду, огороде и цветнике. Если еще не все растения обрезаны к зиме или пересажены, то сейчас самое время.
28/09 Растущая Луна
В почву можно внести фосфорные и калийные удобрения. А еще это отличный день для покупки луковичных растений, остались буквально считаные дни для их посадки.
29/09 Растущая Луна
Сегодня неблагоприятны обрезка и прищипывание растений. Время можно посвятить заготовкам из овощей открытого грунта.
30/09 Растущая Луна
Хороший день для сбора урожая на хранение и для консервации, посадки деревьев и кустарников, посева сидератов. Благоприятны культивация, рыхление, прополка и уничтожение вредителей.
- Опубликовано в №174 от 23.09.2022