Лунный календарь

Морковь убирают обычно в последнюю неделю сентября/ Фото: Полина Зиновьева

23/09 Убывающая Луна

Благоприятное время для посадки луковичных растений, а также уборки урожая моркови, свеклы и капусты.

24/09 Убывающая Луна

Собранный урожай моркови, капусты и свеклы необходимо подготовить для длительного хранения либо для переработки.

25/09 Убывающая Луна

Сегодня можно обработать сад от болезней и вредителей, подкормить комнатные цветы. Обрезать деревья и кустарники не рекомендуется.

26/09 Новолуние

В день новолуния не стоит работать с землей и корнями растений. Отдохните.

27/09 Растущая Луна

Благоприятный день для любых работ в саду, огороде и цветнике. Если еще не все растения обрезаны к зиме или пересажены, то сейчас самое время.

28/09 Растущая Луна

В почву можно внести фосфорные и калийные удобрения. А еще это отличный день для покупки луковичных растений, остались буквально считаные дни для их посадки.

29/09 Растущая Луна

Сегодня неблагоприятны обрезка и прищипывание растений. Время можно посвятить заготовкам из овощей открытого грунта.

30/09 Растущая Луна

Хороший день для сбора урожая на хранение и для консервации, посадки деревьев и кустарников, посева сидератов. Благоприятны культивация, рыхление, прополка и уничтожение вредителей.