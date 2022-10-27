Рис. Максим Смагин

Ноябрь – ворота зимы. Да, избито, но это факт. Садоводы со стажем начнут говорить про мульчирование, охрану плодовых от зайцев и прочей нечисти, но ведь мы и так это все знаем. Причем у каждого свой набор рецептов. И почву пролить, и известь извести (на деревья), и птицам кормушки настрогать. Но давайте просто обсудим, а что мы забыли?

1. Посадить чеснок. Ну а когда сажать этот очень полезный продукт? Не все же по весне за черемшой ходить (впрочем, одно другого не исключает). Вместе с ним можно посеять озимые сидераты или цветы, об этом мы говорили уже в августе и сентябре. Только грядку надо было заготовить заранее. Сеять стоит щедро, раза в полтора-два больше нормы. – Каждую осень оставляю посев однолетних цветов на самую позднюю осень. Смотрю прогноз погоды, чтобы уже небольшой морозец прошел. Высеваю астры, бархатцы, другие цветы в подготовленные грядки, сверху присыпаю песком либо готовым грунтом, тонким слоем, и прикрываю спанбондом либо лапником. Весной все отлично всходит, не надо заниматься с рассадой. Места на подоконнике цветы не занимают, потом просто прореживаю и не трачу драгоценное время в самый разгар сезона на рассаду цветов, – поделилась опытом садовод из Среднеуральска Татьяна Чернова.

2. Не забываем нагнуть малину, прочие ежевики и что там у нас с вами еще растет. А еще можно задуматься про следующий год. И рассадить их в горшки. Чтобы потом не нагибать, а просто опрокинуть в канавку в следующем ноябре. И не возиться с этими «хлыстами».

– Хочу поделиться методом очень ленивого садовода, – рассказывает хозяйка цветочного питомника Алина Яровая. – Малина, ежевика и розы благодаря ему – самые беспроблемные культуры. Я не пригибаю их на зиму, не привязываю. Я выращиваю их в очень больших 20-литровых горшках (или ведрах). Перед похолоданием просто укладываю их рядочком на бок, все! Просто на землю. Весной ставлю обратно вертикально.

Розы сейчас тоже самое время накрывать. Раньше – это было бессмысленно и даже чревато последствиями. Весной от такой заботы розы просто сопреют, в мокром комке опилок (или чем вы привыкли присыпать кусты) разведется плесень и цветы погибнут. Поэтому сейчас можно взять ящики из-под овощей (лайфхак – их бесплатно отдают в овощных киосках или на рынке, особенно если тара треснутая), трещины не особо нам помешают, тут главное, чтобы форму держал. Поверх ящика нужно положить «шубу» из нетканого материала, пленки или просто ветоши, а сверху уже присыпать землей, опилками, лапником, да чем угодно.

3. Удивительное дело, но зимой иногда выпадает снег. И тогда необходимо хотя бы немного организовывать тропинки. А это трудно сделать без специального инструмента. Лопаты могут быть какие угодно. Хоть с моторчиком, хоть фанерные. Но они должны быть под рукой.

Когда будете доставать снегоуборочную лопату, не забудьте убрать на ее место весь летний инвентарь. Пройдите по участку. Соберите все тяпки, ломы, грабельки и прочие косы. Говорят, лучше полить их спиртом или фармойдом. Чтобы убить все бактерии, которые могли остаться от прошедшего сезона.

Инвентарь лучше хранить в подвешенном виде, чтобы металлические элементы за зиму не заржавели, не затупились и не испортились. Да и деревянные (а они все же у большинства еще деревянные) черенки не любят сырость, их от этого поведет. Так что сухой и вентилируемый сарай, или навес – подходящее место.

4. Переходим к водным процедурам. Идите в баню. Это, кстати, крайне важно. Надо слить всю воду и вымыть все тазики и прочие емкости. Да и саму баню тоже. Особенно если не планируете посещать это заведение на своем участке зимой. Конечно, ноябрьские морозы лишнюю влагу испарят, превратив в лед (физику все же учили), но лучше, чтобы было сухо. Опять же учим физику.Скважина и шланги, если у вас они есть – то вы знаете, что делать, лучше меня. Но помнить о них надо, как и о прочих емкостях, которые не в бане (туда вы уже сходили). Они вам еще весной пригодятся. Скважину, если не пользуетесь, лучше законсервировать, а вот если и зимой тропа в домик не зарастает, то пора включать греющий кабель, чтобы не приехать однажды к лопнувшим трубам и другим сантехническим деталям. Ремонт обойдется дороже, чем кабель намотает электричества. – Номинально кабель потребляет около двухсот ватт в час, но если он примыкает к трубе и сверху есть еще утеплитель, то потребление электроэнергии снижается. Я считал, сколько мне обходится круглосуточно включенный кабель на моей скважине: за пять месяцев холодов выходит около двух тысяч рублей. Не такие уж большие деньги, зато вода есть всегда. Приезжаем на дачу раз в неделю, пользуемся скважиной, никаких проблем, – рассказал электрик Игорь Волежанин.

5. Заплатить за электроэнергию и прочую коммуналку. Ну обидно же будет приехать, а у вас провода обрезаны и даже чайник не вскипятить в холодные декабрьские выходные. Во многих садах расставание с деньгами откладывается на конец сезона. Если вы из тех, кто тянул с оплатой взносов и по счетчику до момента сбора урожая, то пора расплачиваться по счетам настала.

– Многие садоводы немного тратят электроэнергии, приезжают летом на выходные и максимум чайник нагреют, поэтому немного набегает. Такие предпочитают расплачиваться в конце сезона. Взносы в нашем саду на содержание дорог, на ремонт забора, зарплату председателю и казначею, на другие траты необходимо было оплатить в срок до 1 ноября. Большинство это уже сделали, но есть и должники, – говорит председатель СНТ «Движение» Екатерина Абакумова.

6. Дрова и прочие розжиги. Печи и камины должны быть подготовлены. Да даже если у вас отопление, то разжечь костер и пожарить мясо или баклажаны – должны быть дрова. Угли с розжигом – удобно. Но дрова – это дрова. Посидеть, завернувшись то ли в шубу, то ли одеяло и послушать треск горящих полен и, глядя в пламя, вспомнить, былые времена.

Дрова можно купить в магазине уже наколотые, готовые, так сказать, к употреблению, но стоят они недешево, да и мало их. Не напасешься на зимний костер, который требует много топлива. Проще всего заказать пару кубов дровишек. А потом их красиво сложить в поленницу, опять же выйдет элемент декора участка.

7. Холода гонят грызунов в теплые места. Как птицы – встать на крыло и улететь на юг – мыши не могут, но разместиться в садовом домике с комфортом вполне им под силам. Как бороться с грызунами, мы подробно писали в номере от 22 сентября 2022 года. Поэтому останавливаться на этом вопросе не будем. Просто напомним – мыши могут проникнуть в дом, а если там есть припасы, то устроить на территории общежитие со всеми вытекающими последствиями.

8. Нельзя забыть про птиц. Сделали кормушку – помните. Кормить надо регулярно. А то навешают красивых домиков, приучат живность, а потом птицы зазря прилетают. И вас ненавидят. Почему-то многие садоводы считают, что если кормить зимой птиц, летом они склюют урожай. Это заблуждение. Те птицы, которых вы спасаете от голода, принесут вам только пользу, поедая насекомых и прочих вредителей.

9. В ноябре у многих только и мысли о весне, а если хочется, чтобы она наступила чуть раньше, чем календарная, то подготовиться надо уже сейчас. Самое время поставить тюльпаны, крокусы и другие луковки на выгонку. Подробно о процессе напишем в следующем номере. Дело увлекательное и требует отдельного разговора с профессионалами. Сейчас просто нужно держать это в голове и при случае на распродаже прикупить пакет-другой посадочного материала.

10. На улице работы завершили, пора вспомнить о комнатных цветах. Они, бедняги, и без того живут в спартанских условиях. В первую очередь надо провести ревизию и убрать некоторые горшки на покой. Каллы уже свое отцвели, листья сбросили, не думайте, что цветок погиб, он уснул, также прикинуться дохлыми могут и другие комнатные растения: некоторые бегонии, фуксии, суккуленты. Всех нужно подготовить к зимовке, остальным на подоконнике прописать досветку и умеренный полив.

+1 И плюс один. Ноябрь ведь одиннадцатый.

Устроить – День соседей. Собрать со своей улицы соседей, их детей и внуков (своих не забыть), похвастаться тыквами и прочими кабачками, пусть даже в виде фото. Дети пусть бегают по участку, а мы посидим, пообсуждаем виды антисептиков, какая малина удалась и что вообще год был удачный, особенно для черноплодки (как раз подмораживать стало). С ответным визитом не затягивайте. Соседи ведь тоже захотят вас пригласить, особенно после того, как их дети оттаскают за загривок вашего кота (собаку), опрокинут бочку с водой (надо же почву полить) и съедят все шашлыки. Когда вы отправите их спать, сможете спокойно попить чай с травами (вы же все лето их собирали, сверяясь с лунным календарем), на закуску открыть баночку маринованных груш (все же экспериментировали с урожаем этим летом).

Ну и главное: как ноябрь проведем, так март и встретим. Держим это в голове.