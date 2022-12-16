Гранат на столе

Рисунок Максима СМАГИНА.

У тех, кто живет на юге, гранат во дворе растет, как у нас рябина. В отпуске вы наверняка встречали этот кустарник, обвешанный плодами, как новогодняя елка шариками.

Но пока до отпуска далеко, а тепла, позитива и красоты хочется каждый день. Предлагаю вам добавить экзотики в офисный сад – карликовые гранаты в горшке. Не деревья, а небольшие, около 40 см в высоту, кустарнички. Самоопыляющиеся (образующие завязи без участия насекомых и человека. – Прим. ред.) и способные давать урожай. Гастрономические качества плодов из горшка чаще всего оставляют желать лучшего, тем не менее они яркие, съедобные и полезные свойства имеют такие же, как их полноразмерные собратья.

Выглядит нарядно: кораллово-алые цветы, по форме близкие к колокольчикам, и разной степени зрелости и размера плоды (самые крупные с небольшой грецкий орех) на очень тоненьких веточках в окружении маленьких глянцевых листочков. У созревших гранатиков – красно-оранжевая кожица лопается, показывая ряды блестящих рубиновых зерен. Их пора снимать.

Самое приятное – минимум забот. После посадки растению нужен регулярный полив, подкормка, подсветка (при условии, что горшок стоит на офисном столе, а не на подоконнике) … и все! Можно всячески подрезать – прищипывать, придавая любые формы. Очень эстетичны гранаты бонсай (культура выращивания взрослых настоящих деревьев карликового размера. – Прим. ред.).

Вопреки всему, что я читала о содержании, мои личные гранаты на зимовку не уходят, с голыми ветками не стоят и прекрасно обходятся без понижения температуры. Выращиваю я их дома на южном окне с подсветкой и на рабочем столе под полностью искусственным освещением (в обоих случаях световой день – 12 часов). Самая большая сложность – не пересушивать почву. В остальном, любоваться подано, наслаждайтесь.

Нужно знать Полезные свойства граната: повышает выносливость, улучшает память, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает в борьбе с артритом, понижает давление, снимает воспаление, укрепляет иммунную систему, обладает мощным антиоксидантным действием.