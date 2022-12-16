Снег, лед и смех

Высокая скорость движения вниз провоцирует выработку адреналина, который и вызывает яркие впечатления и эмоции. Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори.

Каждую зиму в принудительном порядке и абсолютно бесплатно хозяева домов с приусадебными участками становятся «обладателями» десятков кубометров снега. Как минимум, приходится чистить дорожки, а часто вместе с ними еще и места под парковку машин и подъездные пути к участку… и потом еще куда-то этот снег девать.

Впрочем, при желании, процесс утилизации атмосферных осадков можно превратить в увлекательное занятие. Ведь нападавшие сугробы – это лишний повод выйти на прогулку, поиграть в снежки, построить горку и покататься, возвести и взять штурмом снежную крепость и слепить под окнами скульптуру бегемота.

– Горки строят для детей, а развлекаются взрослые! – рассказывает председатель СНТ Аркадий Мезенцев. – В «теплую» снежную погоду собираемся с друзьями, жарим шашлык, ходим в баню и… кидаем снег. В позапрошлом году построили две крепости, потом играли в войнушку – эмоций хватает всем: и детворе, и взрослым. Все устали от рутины и суеты, а тут можно отвлечься, снять стресс, поваляться в снегу, взрослым снова побыть детьми. Всем советую!

Знатоки подсказывают, что наличия снега и энтузиазма для снежного строительства мало. Для лепки фигур, крепостей и основания горки нужна определенная температура – от ноля до минус пяти градусов, когда снег охотно принимает и сохраняет нужную форму. Но чтобы закрепить результат и залить горку, сделать бортики и укрепить ступени, требуется погода похолоднее (от минус пяти до минус десяти). При ней находиться на улице терпимо, руки не замерзают, а вода превращается в лед с нужной скоростью.

Итак, начинаем.

Нужно подходящее место, это очевидно. Может быть, новым будет, что для хорошей горки не нужно освобождать большое пространство. Если есть препятствия, съезд можно сделать с поворотами. Так и горка станет интереснее, и скат можно сделать длиннее. Если недалеко естественные возвышенности (подойдет все, включая купленные с осени кучи щебня и земли), воспользуйтесь ими, так вы существенно сократите объем работ.

Лопату в руки и вперед! Формируем из снега прочное основание горки – можно катать шары, как на снеговика, залепляя пустоты между ними.

Делаем ступени – хотя бы 25 см в глубину, лучше больше, чтобы ногу можно было уверенно поставить. Есть еще одна хитрость – поверхность ступени должна быть чуть под углом, внешний край выше, чтобы нога скользила внутрь при подъеме.

Насыпаем снега по всей длине ската. Вся конструкция должна быть очень плотно утрамбована, чем лучше, тем реже ее придется ремонтировать в дальнейшем.

В конце ледяной дорожки стоит сделать небольшое плавное возвышение, которое позволит остановить скольжение.

Если температура ближе к нолю, то первый этап завершаем и ждем похолодания. Если она опустилась до - 5 и сил осталось полно, идем за ведрами, лейкой, водой и… резиновыми перчатками.

– Перчатки должны быть большими и свободными, они должны защитить руки от воды, но не стеснять движения. В узких перчатках даже сухие руки быстро замерзнут. Надевать их надо поверх теплых и сухих шерстяных, – делится с нами секретом профессиональный строитель горок Максим Федотов.

Лопатой насыпаем в воду снег. Перемешиваем. Получится густая тяжелая снежно-водная масса. Из нее формируем борта горки – не менее 15 см, в местах поворотов – не ниже 30 см. На верхней площадке, где место для посадки на ледянку, борта тоже обязательны – см 50.

Набираем в ведра холодную воду, ставим в сугроб. Ждем, когда поверхность воды начинает покрываться тончайшей ледяной корочкой, этот процесс займет 10–20 минут.

Приступаем к заливке: ледяной водой из лейки поливаем скат, начиная с верхней части. Все наплывы сразу выравниваем шпателем, дыры, если вода остыла плохо, залепляем снежно-водяной смесью. Заливку стоит производить в несколько этапов, чтобы слой льда в итоге был не тоньше 5 см.

Если, несмотря на все усилия, ледяная поверхность все же получится неровной, понадобится лейка с горячей водой и тряпка на швабре. На тряпку льем воду и «стираем» неровности. Тут главное, не переусердствовать и до дыр не дотереть.

Остается дать конструкции застыть и можно кататься!

– Горку на соседнем холме заливают уже много лет подряд. И ребятишки катаются, и молодежь постарше. Хоть от телефонов отвлекаются. Уже хорошо. А сколько счастья доставляет горка! Мои дети приходят домой после катания мокрые – все в снегу, уставшие и ужасно довольные. И это при том, что им 16 и 25 лет, соответственно, и у старшего уже есть сын, – смеясь, обсуждает со мной соседка по даче Антонина Кротова.

Как видим, для людей, занятых такими простыми уличными развлечениями, зима холодной не бывает. Берите с них пример. Позовите соседей, займитесь снежной стройкой, почистите вместе улицу – и в итоге проведете время на свежем воздухе с пользой для дела и здоровья, получив при этом море позитивных эмоций. А потом обязательно соберитесь за чаем с пирогами и обсудите самые смешные моменты.

Важно При строительстве горки не забывайте, что съезд не должен заканчиваться рядом с проезжей частью! Увлеченные играми дети могут не заметить транспорт, а водитель не успеть затормозить.

Очень важно Горки бывают разные, но на всех стоит соблюдать правила безопасности. Помните об этом и научите этому детей. – Подниматься на горку следует только в предусмотренном для этого месте, там, где есть ступени. – Съезжать с горки можно только когда отошел в сторону предыдущий спускающийся. – Съехав с горки, не задерживайтесь, постарайтесь как можно скорей покинуть поверхность ската. – Не перебегайте и не перепрыгивайте ледяную дорожку. – Не катайтесь, стоя на ногах и на корточках, спиной вперед и на животе. Может быть, эти ограничения покажутся смешными, но лучше смеяться все же не с разбитым носом или сломанной рукой.

Интересно Если строить горку лень или негде, можно покататься на общественных. В Екатеринбурге вы можете найти их: – На площади 1905 года в Ледовом городке. Адрес: пр. Ленина, 24 а. Ледовый городок 2022–2023 посвящен 300-летию Екатеринбурга. Основания детских горок будут выполнены в виде животных, населяющих уральские леса. Главная горка будет украшена молотом, символизирующим промышленную историю города. А еще будут: ледовая крепость, большая живая елка и новогодняя ярмарка. Цены: 1 съезд с самой большой горки – 50 р. – В парке Маяковского. Адрес: ул. Мичурина, 230. Тут, по словам создателей, самая высокая горка в России – высотой 17 метров. Есть горки и поменьше – на все вкусы и возрасты. Катание с некоторых горок – платное. График работы самой высокой горки: понедельник – не работает, со вторника по четверг работает с 12:00 до 20:00, в пятницу с 12:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 21:00. Взрослый билет стоит 100 рублей за один спуск (300 рублей за четыре спуска). Детский билет стоит 70 рублей за один спуск (200 рублей за четыре спуска). Дети допускаются с 6 лет. – На Уктусе. Адрес: ул. Зимняя, 27. Горок много: высоких, низких, крутых и пологих. Само катание бесплатное. Можно взять в аренду тюбинг (он же бублик) платно. – Рядом с ТРЦ «Радуга-Парк». Адрес: ул. Репина, 94. Большая горка для тюбингов – стоимость съезда от 50 р. Длина горки – более 150 метров. Работает подъемник, для удобства есть теплая раздевалка. Цены: Будние дни – 400 р. – 8 спусков. Выходные – 400 р. за 5 спусков. Часы работы: 10:00–22:00. – В Основинском парке. Адрес: ул. Сулимова, 50. Горки бесплатные. – На Шарташе в парке «Карасики». Адрес: ул. Отдыха, 111/1. Горки бесплатные, есть кафе и отдельная детская площадка. Прокат бубликов от 200 р./час. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

На чем кататься Помните, как в детстве катались на картонках и фанерках? А у самых «модных» были пластиковые ледянки в виде попы? Сейчас выбор больше, на любой вкус, размер и возраст. Топ-5 – Санки Хороши для не очень крутых больших снежных гор с ровной поверхностью ската. Плохо управляемы, могут перевернуться. Незаменимы для катания с помощью тягловой силы на веревочке по ровной поверхности. Не имеют ограничения по возрасту. – Снегокаты Подойдут для любителей острых ощущений, так как помогут покорить практически любой спуск (подходящий и оборудованный для катания, разумеется). Управляемы, оснащены системой торможения. Из минусов – довольно тяжелые, подходят для детей от 4–5 лет. – Ледянки пластиковые Прекрасная вещь для спуска с ровной ледяной или снежной горки. На кочках и трамплинах можно сломать и саму ледянку, и копчик, поэтому сначала посмотрите, все ли в порядке со спуском. Позволяют развивать довольно большую скорость, их легко и просто поднять наверх ребенку самостоятельно. – Бублики-ватрушки-тюбинги Я бы вообще назвала их пончиками, но, как ни назови, суть одна – это надутая камера в виде кольца, внутри которой располагается место для сидения. Удобные, легкие, развивают большую скорость на ровной поверхности ската, на больших моделях можно ездить вдвоем. Но неуправляемы, поэтому сели и все, вниз с визгом. – Снежные самокаты Не самое распространенное явление, тем не менее весьма любопытное. Это одноместное средство катания в виде верха от самоката на «лыжах». Маневренны, управляемы, позволяют кататься стоя и развивать высокую скорость. Компактны, складываются и мало весят. Подходят для детей от пяти лет и старше. Требуют хорошо развитого вестибулярного аппарата.