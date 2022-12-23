Про елки в горшках

Рис. Максим Смагин

Надеюсь, у всех уже новогоднее настроение? Запах хвои, мандаринов, лишние килограммы от уже съеденных и тех, что еще предстоит съесть, конфет… А на столе – елка! Нет-нет, двухметровый гигант даже директору на стол вряд ли влезет. А небольшое деревце с корнями в горшочке будет вполне уместно.

И хоть у нас рубрика о растениях, которые не только на рабочем столе стоят, но еще и есть можно, для елки сделаем исключение – все же главный символ праздника. Несомненно, хвоя съедобна, полезна и полна витаминов, но, если честно, жалко. Мы же не лоси какие-нибудь.

Так вот… те многочисленные живые пихты, туи, можжевельники, тисы и прочие сосны в горшках, которые есть в магазинах, могут стать не одноразовой историей. Героически и стоически пережив все многочисленные праздники и остаток зимы в помещении, и, будучи высаженными весной на свободу, имеют шанс вырасти большими. Настоящие мужчины, конечно, за свою жизнь дерево уже посадили, но оно может быть и не одно, да и представительницы прекрасного пола сейчас стараются не отставать.

Начинается обычно все с того, что трудно не поддаться искушению и не прихватить во время набега за продуктами в гипермаркет елочку – ровненькую, словно игрушечную. А сколько их еще потом подарят! Маленькой елочке зимой не холодно, когда ее взяли домой, ей сухо, темно и жарко. Это вам не песенка, это центральное отопление…

Чтобы сохранить и полюбоваться – опрыскивайте, не пересушивайте грунт (земля должна быть постоянно влажной, но не сырой) и постарайтесь поставить подальше от батареи (на светлое место или вглубь комнаты, но под лампу).

Весной, когда сойдет снег, «выпустите на волю» – выберите светлое место, выкопайте яму и посадите. Если это добровольное озеленение в черте города, не забудьте огородить, привязать к столбику и вообще предпринять антивандальные меры. Пока ваше личное дерево не прирастет, стоит его регулярно поливать.

Так новогодняя традиция может стать не только игрой и баловством, но и принести настоящую пользу. Подарите своему будущему чистый воздух. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю побольше новых деревьев вокруг!