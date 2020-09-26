Опубликован федеральный перечень российских учебников до 2025 года

Список учебников будет актуален до 2025 года. Фото: Павел Ворожцов.

Минпросвещения РФ утвердило и опубликовало перечень учебников, состоящий из двух частей, который допускается в аккредитованных школах и колледжах. Список будет актуален до 2025 года.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Большая перемена РФ", теперь в перечне учебников, изданных на государственных языках республик и языках народов России, будет ставиться соответствующая пометка о языке. Кроме того, в списке будут выделяться книги с углублённым уровнем изучения предметов и учебники для детей с ограниченными возможностями.

Данный список будет действителен в течение ближайших пяти лет - ранее подобные перечни от Минпросвещения не носили срока действия. Всего в перечень входит 1 555 учебников. Скачать полный список можно здесь.

Публикуем приказ, размещённый в Telegram-канале "Большая перемена РФ":