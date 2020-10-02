Самый молодой директор Свердловской области руководит школой в Ключевой

Валерьян Гафуров как учитель истории и обществознания был победителем областного конкурса «Педагогический дебют» и федерального конкурса «Учитель нового поколения». Фото: Личный архив Валерьяна Гафурова

Незадолго до Дня учителя «Облгазета» узнала о 27-летнем Валерьяне Гафурове, который возглавляет малокомплектную школу в Нижнесергинском районе. Он трудится педагогом уже шесть лет. Преподаёт ученикам историю и обществознание после окончания Уральского государственного педагогического университета. На посту директора Гафуров ещё меньше года, но уже успел провести косметический ремонт вверенного ему здания и пережить два дистанта: один длинный весенний, второй короткий сентябрьский.

Когда учитель истории Ключевской школы Валерьян Рауфович соглашался на директорскую должность, то и подумать не мог, что проверка у него будет боем. Иначе назвать свалившийся в прошлом марте на голову дистант и нельзя было. Принял испытание он стоически – а может быть, именно в силу молодости отнёсся к нему спокойно, без истерик.

– Пришлось использовать мессенджеры для связи родителей и детей, – признаётся молодой директор. – Платформа «Я-класс» позволила заниматься бесплатно – там есть и методические разработки, и видеоуроки. На каникулы раньше срока не пошли, учили детей до конца мая.

Других вариантов у директора не оставалось, хотя он откровенно признаёт, что дистантом школьное образование заменить невозможно.

Второй дистант случился уже в этом сентябре, когда из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников школу закрыли на неделю. Но к этому времени учителя в Ключевой уже были «битые» и с неделей карантина справились без особых потерь. А чтобы уж на все сто быть готовыми к подобным форс-мажорам, решили передать новый ноутбук в одну из семей, где в школе учатся сразу несколько детей. Среди других малообеспеченных детей посёлка готовятся раздать 10 школьных ноутбуков и 8 нетбуков.

В директорском кресле Валерьян Гафуров – чуть меньше года. Фото: из личного архива Валерьяна Гафурова

Валерьян Рауфович признаёт, что работа директора школы, в отличие от учительской, намного менее творческая и больше похожа на труд… заведующего хозяйством:

– Директор – материально ответственное лицо за всё образовательное учреждение, а это не только школа, но и детский сад. Зданию у нас уже полвека, оно 1975 года постройки – требует хозяйского внимания от подвала до кровли. Задача директора – содержать его так, чтобы условия труда педагогов и учёбы детей были комфортными и безопасными.

Летом в школе подновили некоторые кабинеты, покрасили полы и стены. Теперь директор готовит смету на ремонт крыши. Надеется, что руководство муниципалитета запрос школы поддержит и средства на это нужное дело выделит.

– Ставилась перед директорами школ задача организовать качественное горячее питание школьников. У нас она уже реализована: пятеро сотрудников пищеблока готовят и вкусно, и питательно – для малышей из детского сада и для учеников школы. Начальные классы питаются за счёт бюджета, бесплатно. В средних классах бесплатно кормят только льготников, но и платный обед недорог – первое, второе, десерт и компот стоят 71 рубль 77 копеек. Так что труд директора школы – очень благодарный: результаты видны здесь и сейчас, – делится впечатлениями Валерьян Рауфович.

Нельзя сказать то же самое о работе педагога. Учитель работает долго и кропотливо, тратит массу сил и энергии каждый день, каждый урок, а результат бывает виден лишь через десять лет учёбы ребёнка в школе.

В здании Ключевской школы под началом Валерьяна Гафурова учатся 94 ученика, детский сад посещают чуть более 40 малышей. Фото: Валерьян Гафуров

С переходом на директорскую должность Гафуров этот полный самоотдачи труд не оставил: продолжает вести уроки истории и обществознания в старших классах. Нагрузка – 14 часов в неделю. Если сдавать ЕГЭ по истории старшеклассники выбирают редко, то обществознание у них – предмет любимый. Сдавали его и этим летом, средний балл по школе – 60. Для деревенской малокомплектной школы – совсем неплохо.

– Стараюсь объяснять материал на практических примерах: какие конкретно права и обязанности имеют молодые люди как граждане России, – делится секретами Валерьян Гафуров. – Деревенские ребята вообще отличаются практицизмом и отлично усваивают знания, когда понимают их применение в жизни.

– В деревне с детьми работать легче, чем в городе?

– Я успел поработать и в городской школе, так что могу сравнить учительский труд в условиях мегаполиса и деревни. Сельские дети более уравновешенные, спокойные, менее импульсивные. На мой взгляд, их здоровье сегодня более сохранно: они меньше болеют инфекционными заболеваниями, эпидемии у нас не гуляют с такой силой, как в городе.

Подводя итог, Валерьян Рауфович делает вывод, что в сельской местности педагогу работать легче, и просит сделать рекламу сельским школам: мол, выпускники педагогических вузов, приезжайте в малокомплектные школы. Здесь, в посёлке Ключевая, сегодня под началом 27-летнего директора трудятся 13 педагогов, но некоторые из них уже предпенсионного возраста. И для них требуется учительская смена.

– Как я испытал на себе, в деревенской школе для молодых специалистов есть широкие возможности сделать карьеру, – улыбается Гафуров. – Для амбициозной молодёжи это отличный шанс.