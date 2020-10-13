Этим декретом за подписью Владимира Ленина был создан УрГУ, который до 1990-х годов оставался единственным университетом в Свердловской области. Фото: Центр документации общественных организаций Свердловской области

В Екатеринбурге в Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась архивная эскпозиция, посвящённая 100-летию Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина – одного из старейших вузов в Свердловской области.

Об истории крупнейшего вуза на Урале, в котором сегодня обучаются свыше 35 тысяч студентов, повествуют около 150 уникальных фотографий, документов и книг. В них последовательно раскрывается становление и развитие авторитетнейшей образовательной организации России. В октябре 1920 года Владимир Ленин выпустил декрет «Об учреждении Уральского государственного университета» – он и дал начало вузу.

- К 100-летию мы подходим не с самыми плохими результатами, – сказал на открытии выставки ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Всё это благодаря нашим предшественникам и традициям, которые были заложены много лет назад. Композитор Густав Малер говорил, что традиции — это передача огня, а не поклонение пеплу. Мы сегодня не поклоняемся пеплу, глядя на эти документы, а стараемся и будем стараться с помощью сохранения истории передавать огонь, который всегда жил и живёт в сердцах наших замечательных выпускников, преподавателей и сотрудников.

В экспозиции представлены редкие документы из партийных архивов, постановления органов власти, выписки из следственных дел в отношении руководителей и учёных вуза времён сталинских репрессий, пофамильные списки выпускников, фотографии студенческой жизни, значки и книги об УрГУ и Уральском политехническом институте, которые в 2011 году слились в УрФУ. Материалы для выставки, помимо ЦДООСО, предоставили Государственный архив Свердловской области, Государственный архив административных органов региона, музейно-выставочный комплекс вуза, Областная библиотека имени Белинского, частные коллекционеры и краеведы.

- Организаторы выставки, многие из которых являются выпускниками УрФУ, постарались с ответственностью и любовью отразить историю родного вуза. Побудить посетителей к знакомству с традициями и сегодняшними достижениями уральской кузницы высококвалифицированных специалистов, педагогов и учёных, – отметил заместитель директора по научно-методической работе ЦДООСО Владимир Каплюков.

Выставка будет открыта до 7 ноября по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22. Посетить её можно в составе организованных групп численностью до 20 человек с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Предварительная запись на экскурсии по телефону 8 (343) 371–54–53.