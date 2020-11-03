Владимир Путин предложил сделать конкурс "Большая перемена" ежегодным

Владимир Путин напомнил, что победители конкурса получают по 1 млн рублей и возможность поступить в лучшие вузы России. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл беседу с финалистами конкурса для школьников "Большая перемена". По мнению главы государства, мероприятие должно проходить каждый год.

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что личные успехи молодого поколения определяют динамичное развитие всей страны, добавив, что государство продолжит давать возможность школьникам реализовать себя. По мнению главы государства, это является общенациональной целью.

Также Владимир Путин напомнил, что победители конкурса получают по 1 млн рублей и возможность поступить в лучшие вузы России. Отдельно глава государства отметил проекты, которые касаются волонтёрской деятельности.

"В эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу", - сказал Владимир Путин.