В Госдуму РФ внесён законопроект о создании студенческого капитала

Студентам вузов и техникумов по окончании обучения предлагается единовременно выплачивать по 500 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно. Фото: Павел Ворожцов.

Члены фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму РФ проект закона о создании так называемого студенческого капитала. Студентам вузов и техникумов по окончании обучения предлагается единовременно выплачивать по 500 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.

Авторами документа выступают депутаты нижней палаты парламента Сергей Миронов, Алексей Чепа, Федот Тумусов, Михаил Емельянов, Олег Шеин, Александр Ремезков, Игорь Ананских, Валерий Гартунг, Валерий Газзаев и Олег Нилов. Проект закона ориентирован на поддержку выпускников вузов и техникумов, которые испытывают проблемы с поиском работы.

"В связи с очной формой обучения многие студенты не имеют возможности совмещать работу и учёбу из-за большой учебной нагрузки. Также они не могут накопить какие-либо крупные денежные средства, так как размер получаемых ими стипендий зачастую совсем небольшой. Поэтому после выпуска из образовательных организаций у студентов нет практически никакого материального капитала", - говорится в пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе данных Госдумы.

Согласно законопроекту, после поступления в образовательную организацию на имя каждого студента открывается банковский счёт, куда начисляется стимулирующая сумма, которая впоследствии будет ежегодно индексироваться: 500 тыс. рублей - студентам вузов, 250 тыс. рублей - студентам образовательных организаций, реализующих программы среднего профобразования. Для выпускников, завершивших обучение с отличием, эти суммы будут увеличены соответственно до 700 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Эти средства будут предоставляться молодым специалистам в течение месяца после завершения ими очной формы обучения в образовательном учреждении с государственной аккредитацией.

Уточняется, что воспользоваться студенческим капиталом смогут как выпускники-бюджетники, так и те, кто учился на коммерческой основе. При этом мера поддержки не коснётся студентов, заключивших специальный договор о целевом обучении. Если студент не сможет найти работу в течение года после окончания обучения, он будет обязан вернуть государству средства студенческого капитала.