Без сверхконтроля: как помочь школьнику настроиться на учёбу на дистанте?

Во время дистанционной учёбы школьнику особенно полезно переключаться на разные виды деятельности: прогулки, общение с друзьями и хобби. Фото: Галина Соловьёва

В этом году учащиеся шестых-восьмых и десятых классов Свердловской области так и не дождутся возвращения в школы: указом от 11 декабря губернатор Свердловской области продлил дистанционное обучение для них до 26 декабря. Напряжение в конце года, усталость от непривычного формата учёбы и недостаток общения со сверстниками могут сказаться на успеваемости и психологическом состоянии подростков. Журналист «ОГ» узнала у психологов, как помочь школьнику настроить себя на учёбу в дистанционном режиме в конце года.

План на день

Психологи утверждают: справиться с дистанционной учёбой и наплывом проблем поможет план на день. Если правильно распределить время и нагрузку, то появится ощущение контроля над ситуацией и, как следствие, спокойствие у ребёнка и родителей.

– Главное – организовать деятельность школьника так, чтобы это всех устраивало, – рекомендует практикующий психолог Александр Прокопьев. – Для этого родитель и подросток прописывают на листочке желаемый режим дня, а потом сравнивают и составляют новый вариант, в котором будет учтено мнение обеих сторон.

Тест-драйв режима дня

Если план дел не получается придумать сразу, можно устроить тестовый режим – несколько дней жить по графику ребёнка, а потом – родителя. Результаты помогут объективно посмотреть на ситуацию, скорректировать расписание и прийти к идеальному варианту.

Соцсети тоже важны

Многие думают, что социальные сети крайне вредны для школьников, но не стоит лишать ребёнка общения там в разумных количествах. Как считает Александр Прокопьев, общение в интернете – важная часть социализации подростка, которую тоже нужно учитывать при составлении плана на день.

Взгляд с трёх сторон

Перед четвертной аттестацией у многих школьников может упасть не только настроение, но и успеваемость. В режиме удалённой учёбы возрастает риск непонимания предмета, потому что в онлайне нет того уровня диалога, который был в классе.

– Дистант – непривычная ситуация, в которой ребёнок может потеряться, – рассказывает Александр Прокопьев. – Нужно разобраться с причинами, учитывая мнения трёх сторон: педагога, родителя и ребёнка. Не надо сразу же судить и критиковать, вводить ограничительные меры – это только ухудшит ситуацию.

Связь с учителем

Не последнюю роль в образовательном процессе играет и коммуникация с преподавателем, которую труднее поддерживать дистанционно. Необходимо наладить контакт с учителем и форму обратной связи, чтобы вопросы школьников не остались без ответов.

Разнообразие в помощь

Повысить концентрацию во время учёбы поможет банальная смена видов деятельности.

– Если у школьника снизилась успеваемость, ни в коем случае не стоит заставлять его сидеть за уроками весь день, – отмечает детский психолог екатеринбургской школы №1 Екатерина Ильина. – Между занятиями полезно делать физкульт-минутки, гулять на свежем воздухе. Каждый день должно быть время на любимые дела и хобби. Переключение способствует психологической разрядке и лучшему усвоению материала.

Без паники

Некоторые родители крайне обеспокоены обучением ребёнка на дистанте, но психолог уверен: такой сверхконтроль только нагнетает обстановку и мешает включиться в учёбу.

– Да, неправильно оставлять школьника без контроля со стороны. Но это должны быть не жёсткие ограничения, а создание комфортных границ, – говорит Александр Прокопьев.

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Опубликовано в №237 от 18.12.2020