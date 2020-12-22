Евгений Куйвашев пообещал выделить 14 миллионов на школу в Новолялинском ГО

Школа №10 - единственная, где дети продолжают учиться в две смены. Фото: Алексей Кунилов

В ходе своей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверенно заявил, что в 2021 году Новолялинский ГО получит 14 миллионов на проектирование школы. Речь идёт об образовательном учреждении п. Лобва.

"В посёдке Лобва есть школа №10. Это единственная школа в районе, где дети учатся в две смены. Школа старая, построена в 60-х годах. Есть ещё одна школа, она находится в промзоне, в ней нет централизованной канализации. Уже обсуждался с вами вопрос о строительстве новой школы, объединении этих двух школ, чтобы дети могли учиться в одну смену. В этом гуду деньги не были выделены. Будут ли выделены 14 миллионов в 2021 году?", - задала вопрос главный редактор новолялинской газеты "Обозрение" Ольга Шиханова из студии в Краснотурьинске.

"Будут", - уверенно ответил Евгений Куйвашев, подчеркнув, что в этом году приходилось принимать вопросы о финансировании в сложных условиях.

"Я в курсе этих проблем со школой, планы такие есть. Финансирование уже запланировано", - отметил глава региона.