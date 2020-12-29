В Екатеринбурге с 1 января поднимется плата за детсады

В Екатеринбурге с 1 января поднимется плата за детсады. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбургских родителей предупредили о повышении платы за детские сады. За присмотр и уход за детьми придётся платить больше с 1 января 2021 года.

Стоимость услуг детсадов выросла впервые за два года (с 2019 года). Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), будет производиться с учётом режима пребывания и возраста ребёнка.

Как говорится в документе, для группы, в которой дети находятся 10,5 часа, плата составит 3 170 рублей в месяц (+100 рублей). 12-часовые группы обойдутся в 3340 руб/мес, группы круглосуточного пребывания – в 3830 руб/мес.

Также изменился размер платы в ясельных группах: с кратким пребыванием детей плата увеличится на 30 рублей и составит 800 руб/мес, а в группах полного дня (10,5 часов и 12 часов) – повысится до 2700 и 2840 рубл/мес соответственно.