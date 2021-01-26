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Общество / Образование
26 января 2021, 17:21

Три уральских вуза объединились для увеличения потока иностранных студентов

иностранные студенты

За счёт объединения усилий вузов удастся увеличить поток зарубежных студентов на Средний Урал. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский федеральный университет, Уральский государственный юридический университет и Уральский государственный медицинский университет договорились о создании консорциума по экспорту образования. Соответствующее соглашение сегодня подписали ректоры этих вузов Виктор Кокшаров, Владимир Бублик и Ольга Ковтун.

Церемония подписания проходила в пресс-центре ТАСС Урал и транслировалась в Сети.

На мероприятии присутствовал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий  Козлов. По его словам, подписание соглашения позволит каждому из вузов не заниматься заново работой по привлечению абитуриентов из той или иной страны, а использовать опыт коллег, а также создавать совместные образовательные программы.

Предполагается, что за счёт объединения интеллектуальных, инфраструктурных и информационных ресурсов университетов-участников им удастся увеличить поток зарубежных студентов на Средний Урал. Так, в УрФУ сегодня обучается более четырёх тысяч иностранцев, перед вузом стоит задача в ближайшие годы увеличить их количество вдвое. В УГМУ числятся 560 студентов из-за рубежа, к 2030 году их должно стать в пять раз больше. В УрГЮУ обучение проходят 200 граждан других государств, в планах увеличить их численность на 1,5-2%.

Чтобы повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг, вузы намерены, в частности, проводить рекламные кампании за границей, участвовать в образовательных выставках.

Консорциум создаётся в рамках федерального проекта «Экспорт образования» нацпроекта «Образование», программы «Приоритет–2030», а также дорожной карты Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы».

Областная газета Свердловской области

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