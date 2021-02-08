В Байкалово и Пышме откроются новые школы

Старт строительства школы в Байкалово был торжественным. Автограф на борту стройтехники ставит директор действующей сельской школы Светлана Папулова Фото: Департамент информполитики СО

Не каждое село в Свердловской области может похвастаться новой школой. Строительство образовательного учреждения обходится недёшево (стоимость такого проекта – минимум 500 млн рублей), да и попасть в региональные и федеральные программы не так-то просто (приоритет, как правило, отдаётся городам). Но жителям села Байкалово и посёлка Пышма, можно сказать, повезло. Совсем скоро в этих населённых пунктах заработают новые школы. Местным властям пришлось пробивать их несколько лет.

Громкое событие

В селе Байкалово откроется школа на 550 мест. Строительство объекта идёт с прошлого года, этой осенью сельские дети должны сесть за парты в новом здании. Школа будет четырёхэтажной, общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. В образовательном учреждении предсмотрены 22 классных комнаты, актовый и спортивный залы, библиотека и пр. Кроме того, у школы будет собственная котельная, гараж для транспорта и футбольное поле с беговой дорожкой.

– В нашем селе проживают почти 6 тысяч человек, много молодых семей, и количество школ, конечно, нужно увеличивать, – говорит глава Байкаловского сельского поселения Дмитрий Лыжин. – Одна школа у нас есть, в ней сейчас учится 870 детей – в две смены. Новый объект позволит её разгрузить. То есть действующую школу мы оставляем под начальное звено, а в новой школе разместятся старшеклассники. И все дети смогут учиться в одну смену.

Затраты на образовательное учреждение в Байкалово – почти 600 млн рублей. Первый транш – 350 млн рублей – территория получила в прошлом году из федерального бюджета. Выбить такую сумму сельчанам помог депутат Госдумы Максим Иванов. В этом году выделено ещё 239 млн рублей – из областной казны. Финансирование проекта прошло в рамках программы комплексного развития сельских территорий (её курирует министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка).

– Конечно, строительство такой школы – громкое событие для нас, – резюмирует Дмитрий Лыжин. – Мы шли к этому не один год. Жители села с нетерпением ждут открытия.

Справка "ОГ" В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию девять новых школ – в Верхней Пышме, Арамиле, Невьянске, Екатеринбурге, Ревде, посёлках Баранчинский (Кушвинский ГО) и Сосновка (ГО Карпинск), и других округах. Ещё 7 школ планируется сдать в этом году. Глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции с журналистами сообщил, что очередь строительства школ формируется исходя из коэффициента их заполняемости. Как он высчитывается, точной информации нет. «Облгазета» планирует в ближайшее время обсудить этот вопрос с областным министром образования и молодёжной политики Юрием Биктугановым.

Даже с бассейном

В посёлке Пышма, где проживает 9,6 тысячи человек, строительство новой школы начнётся в этом году. А завершится уже в следующем. Конкурс на выбор подрядчика объявлен, проект трёхэтажного здания, рассчитанного на 400 мест, готов. Расходы на школу составят почти 400 млн рублей.

– Здание нового образовательного учреждения появится рядом с нашей действующей школой. Это в самом центре посёлка, подходящий земельный участок там есть. В новую школу мы переводим начальное звено, в старом здании останутся старшие классы. Это необходимо для того, чтобы все дети учились в одну смену – в соответствии с указом Президента России, – прокомментировал глава Пышминского городского округа Виктор Соколов.

Главная «фишка» новой школы – бассейн. Это настоящий подарок для сельских ребятишек (а их в посёлке более тысячи), говорят в мэрии округа. Будет и спортзал, и библиотека, и классы с новейшим оборудованием. К реализации проекта муниципалитет шёл три года, упорно стараясь попасть в госпрограммы, чтобы получить финансирование. По словам Виктора Соколова, продвинуть строительство школы во многом помогла спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В надежде Острую потребность в новых школах сейчас испытывают Ачитский, Ирбитский и Каменский районы. Администрации муниципалитетов подготовили проекты, но их упорно не включают в госпрограмму по строительству школ. Сложная ситуация в Туринске: в городе – четыре действующих школы 1950–1960 годов постройки, и все они переполнены: более 800 детей учатся во вторую смену. А в одной из школ нет тёплого перехода — чтобы попасть из корпуса в корпус, дети вынуждены идти по улице. В программу по строительству школ город не включают третий год. Жители очень надеются, что ситуация изменится.