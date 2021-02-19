В Красноуральске готовят к капремонту центральную библиотеку

Книжный фонд библиотеки серьёзно обновится. Фото: Алексей Кунилов

Центральную городскую библиотеку имени П. Бажова в Красноуральске ждёт капитальный ремонт. Фасад здания, где размещается учреждение, приобретёт необычный оттенок. А внутренние помещения превратятся в специальные зоны.

Бажовская библиотека в Красноуральске работает с 1970-х годов, её стабильно посещают более трёх тысяч человек, рассказала директор МБУ "Централизованная библиотечная система" Жанна Шуровских. Капитального ремонта учреждения никогда не было.

В этом году ремонтные работы наконец-то состоятся - муниципалитет сумел выделить часть средств из местного бюджета, а также привлечь федеральную субсидию. На реконструкцию учреждения направлено в общей сложности более 5 млн рублей. Деньги пойдут на замену коммунальных сетей, осветительных приборов и сантехники, закупку новой мебели и установку автоматической пожарной сигнализации.

Электронный аукцион на выбор подрядчика уже объявлен, капремонт библиотеки должен быть выполнен за три месяца. Судя по дизайн-проекту, в обновлённой библиотеке появятся зоны для мастер-классов, уединённого чтения, проведения мероприятий, а также детский уголок. Фасад здания, где размещается учреждение, покрасят в малахитовый оттенок (отсыл к сказам П. Бажова).

В ближайшее время в библиотеку доставят новые книги и энциклопедии российских и зарубежных авторов. Вся книжная продукция - 2018-2021 годов выпуска, всего - более двух тысяч экземпляров. На закупку книг будет потрачено 920 тысяч рублей.