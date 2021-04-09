Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов на территории РСФСР

Благодаря опубликованным данным открылось много новых фактов о жизни людей на оккупированных территориях. фото: Галина Соловьёва.

Это событие приурочено к 76-ой годовщине восстания узников концлагеря Бухенвальд, которую будут отмечать 11 апреля. В опубликованных Министерством обороны РФ документах содержится информация о пытках, расстрелах и других преступлениях фашистов на оккупированной территории РСФСР.

На сайте проекта "Без срока давности", который был организован по инициативе Президента России Владимира Путина, разместили 13 томов раннее засекреченных документов. Каждый том носит названии оккупированного региона, к которому относятся эти документы. Некоторые тома содержат по 800 страниц, например "Белгородская область". В них вошли акты допросов, свидетельств жителей, письма, фотографии, документы об организации захоронений погибших.

Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР и преступлений против них.

Также Минобороны РФ запустило у себя на сайте мультимедийный проект "Забвению не подлежит", где представлены оцифрованные документы и воспоминания по 4 темам: "Конвейер смерти", "Геноцид будущего" (преступления против детей), "Освенцим" и "Фронтовая пресса".