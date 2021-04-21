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Общество / Образование
21 апреля 2021, 09:58

В Екатеринбурге стартует фестиваль науки "Кстати"

  Анна Митчина
Логотип фестиваля

Фестиваль будет длится 5 дней. Фото: с сайта фестиваля.

В Екатеринбурге стартовал фестиваль науки "Кстати". В течение пяти дней в городе пройдут лекции о зомби, старении и физике, а также воркшопы от создателей фильма "Майор Гром" и издательства "BUBBLE".

Он пройдёт с 21 по 25 апреля. Открывает фестиваль вечер в Джаз-клубе "EverJazz" (ул. Тургенева, 22). В 19:00 начнётся научно-музыкальное шоу "Квадрат эволюции", где обсудят естественный отбор в химии и музыке.

22 апреля в 13:00 на полигоне УралЭНИН (ул. Софьи Ковалевской, 5) пройдёт обсуждение мифов о радиации. Беседу проведут основатель фактчекингового  проекта "Проверено", бывший главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер и Дмитрий Побединский, физик и автор YouTube-канала "Физика от Побединского" (1,21 млн подписчиков). Этим же вечером в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Дмитрий проведёт лекцию на тему "Что мы знаем о Вселенной?"

В субботу, 24 апреля, можно будет посетить пешеходную прогулку и обсудить индустриальный след в городе. Вечером в "Коляда-театре" артистичные учёные и профессиональные актёры зачитают пьесу о науке.

В воскресенье, 25 апреля, пройдёт Geek-день. Там расскажут, могут ли существовать зомби, как мы узнаём информацию о космосе и каков наш пластиковый след. Во второй половине дня пройдут мастер-классы от студии "Союзмультфильм", сценариста издательства "BUBBLE" Алексея Волкова и встреча с продюсером и сценаристом фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" Романом Котковым.

Посещение мероприятий бесплатное, но на каждое из них обязательно надо регистрироваться. Познакомиться с полной программой фестиваля и пройти регистрацию можно на сайте. У фестиваля есть и онлайн-программа. Подробности о ней можно узнать в их группе Вконтакте, а трансляции посмотреть здесь.

Областная газета Свердловской области

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