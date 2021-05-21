В музыкальное училище Екатеринбурга приехали новые инструменты за 22 миллиона

Рояль изготовлены в Петербурге на фабрике "Нева-саунд". Фото: Павел Ворожцов.

В рамках нацпроекта "Культура" в Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского закупили 30 новых фортепиано, кабинетный рояль "Михаил Глинка" и контрабас. На это выделили почти 22 млн рублей.

Кроме инструментов на выделенные средства для ребят закупили новую учебную литературу и интерактивную панель для музыкальной информатики. В скором времени ещё привезут ударную установку, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"У нас инструменты используются по 12-14 часов в день. Именно поэтому для нас было очень важно, чтобы все их внутренние комплектующие были хорошего качества, были устойчивы к продолжительным занятиям. Наши настройщики смогут обслуживать, настраивать новые инструменты долгое время", – рассказал директор училища Александр Важенин.

Отмечается, что ранее инструментальный фонд училища преимущественно состоял из экземпляров, купленных в 1986 году. Сейчас в училище и музыкальной школе, которая работает на его базе, обучается 535 человек. У каждого из них есть занятия на фортепиано.