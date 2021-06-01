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Общество / Образование
1 июня 2021, 12:15

В Свердловской области на безопасность детей направили 1 миллиард рублей

дезинфекция

Основная часть средств была направлена на покупку устройств дезинфекции и медконтроля. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области на безопасность в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции из регионального бюджета было выделено порядка 1 млрд 102 млн рублей. Основная часть этих средств была направлена на покупку устройств дезинфекции и медицинского контроля.

Об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась 1 июня, в Международный день защиты детей, рассказал директор департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Антон Третьяков.

По его словам, выделенный объём средств на эти цели – беспрецедентный. «Основная их часть была направлена на оснащение (образовательных учреждений. – Прим. ред.) устройствами дезинфекции и медицинского контроля. Потому что для нас сегодня это очень важно», – подчеркнул глава департамента.

Антон Третьяков сообщил, что 2020–2021 учебный год в Свердловской области прошёл достаточно стабильно. Он заявил, что «все образовательные организации функционировали, ни одна не закрылась на карантин». «Индивидуально у нас закрывались отдельные классы, и группы в дошкольных образовательных организациях. Можно сказать, что система Свердловской области с поставленными задачами справились», – сказал чиновник.

Директор департамента также рассказал, что подводить итоги учебного года пока рано. «Сейчас мы ждём результатов окончания независимой оценки качества образования. Сегодня наши дети сдают Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Уже исходя из результатов, будем оценивать, какие образовательные результаты были достигнуты в Свердловской области», – пояснил Антон Третьяков.

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