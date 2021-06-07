Поможет ли новая приёмная кампания покрыть нехватку рабочих кадров на Среднем Урале?

На следующей неделе начинается новая приёмная кампания в высшие и средние учебные заведения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

На следующей неделе начинается новая приёмная кампания в высшие и средние учебные заведения (сузы) Свердловской области. В отличие от прошлого года, этим летом сроки подачи документов и зачисления не сдвинули, однако некоторые нововведения 2020 года остались. Какие правила поступления установили для абитуриентов и на каких специальностях увеличилось число бюджетных мест?

COVID-19 привлёк абитуриентов

В 2021 году школы Свердловской области заканчивают 44 тысячи выпускников 9-х классов и более 20 тысяч – 11-х классов. Хотя Министерство науки и высшего образования России утвердило старт приёмной кампании на 20 июня, некоторые учреждения начнут принимать документы раньше. Первыми двери для абитуриентов открывают Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ) – 14 июня, 17 июня – Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный педагогический (УрГПУ), все остальные – днём позже. Приём в средние учебные заведения стартует 20 июня. Завершится приём документов в образовательные организации в разное время, но крайний срок – 29 июля.

В этом году абитуриент может сам выбрать, как подавать заявление – очно или дистанционно (онлайн или через почтового оператора). В прошлом году многие образовательные организации апробировали систему личных кабинетов абитуриента. Также большинство вузов второй год подряд будут вести приём через портал госуслуг или суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Именно пандемия заставила учреждения среднего и высшего образования ввести онлайн-приём. Абитуриентов же прошлогодний локдаун по всему миру подтолкнул выбирать для поступления в первую очередь вузы в своём регионе.

– Несмотря на пандемию, прошлогодняя кампания стала одной из самых успешных за последние три-пять лет, – считает ректор УрГЮУ Владимир Бублик. – Отчасти это произошло из-за онлайн-приёма и возможности сдавать вступительные экзамены дистанционно. Но тем не менее значительная часть абитуриентов в этом году хочет приехать поступать лично.

Один конкурс на всех

Отличительная особенность этого года – многопрофильный конкурс. Вместо набора абитуриентов на каждую специальность отдельно вуз может организовать один общий набор на несколько похожих направлений. После поступления студентов зачислят по общему списку, они будут проходить общие дисциплины, а распределение на конкретные профили произойдёт на первом или втором курсе.

Ещё одно нововведение 2021/2022 учебного года – увеличение количества специальностей и направлений подготовки, на которые можно подать заявление. Если в предыдущие годы абитуриентам разрешалось подавать максимум по три заявления в пять вузов, то теперь этот показатель увеличили до десяти заявлений в пять университетов. Но каждая образовательная организация устанавливает своё число направлений, например, в УрФУ максимум – семь.

– Это связано с введением многопрофильного конкурса, – объясняет «Облгазете» директор центра нового приёма УрФУ Юлия Попова. – Когда абитуриент подаёт заявку на общий конкурс, он автоматически попадает на несколько направлений подготовки и может подать ещё на одно-два отдельных направления. С одной стороны, это расширит возможности абитуриента. Но с другой, сильно раздует конкурсные списки, и во многом затруднит выбор абитуриента, ведь благодаря нововведению можно подать до 50 заявлений.

Абитуриенты этого года стали ещё свободнее благодаря тому, что самостоятельно выбирают третий экзамен ЕГЭ из списка возможных. Так, обязательными экзаменами в УрГЮУ являются русский язык и обществознание. На выбор выпускник может сдать информатику, иностранный язык или историю. Ранее университеты устанавливали все три экзамена для поступления.

– Вузы на этапе зачисления смогут расширять список индивидуальных достижений, – говорит ответственный секретарь приёмной комиссии, начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баев. – Особенно это будет важно для набора абитуриентов на те направления, где традиционно очень высокий конкурс.

Что касается средних профессиональных образовательных учреждений, то там приём попроще: выпускников зачисляют по результатам оценок в аттестате. При приёме на творческие специальности, такие как дизайн, проводятся вступительные испытания, а поступающие на специальности, связанные, например, с железной дорогой, должны заранее пройти медосмотр.

Полмиллиона бюджетников

Всего на бюджет в российские вузы в 2021 году смогут поступить 576 тысяч человек, что на 34 тысячи больше, чем в прошлом году. В их числе и места для целевого набора. На большей части образовательных программ доля целевиков составляет десять процентов, но по медицинским специальностям она выше, а на некоторых направлениях подготовки, например «Бактериология», «Кардиология», «Неврология», достигает ста процентов.

На Среднем Урале традиционно лидирующие позиции по этому показателю занимает УрФУ, где выделено почти 7,5 тысячи мест – в прошлом году было на тысячу мест меньше. Количество мест на обучение за счёт средств федерального бюджета также увеличилось и в УрГПУ – 1 413 мест, в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) их стало более тысячи.

– В нашем вузе тоже повысилось количество бюджетных мест – с 31 до 41, – отмечает ректор ЕГТИ Анна Глуханюк. – Поскольку мы готовим штучных специалистов, то такое увеличение достаточно весомо для наших абитуриентов.

В организации среднего профессионального образования в России на бюджет в этом году поступят почти 71 тысяча человек. По словам директора департамента профессионального образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Альберта Шавалиева, на бюджет в средние профессиональные организации региона примут более 23 тысяч человек, из них 6 243 – на программы начального профессионального образования, а остальных распределят на среднее звено. Так, в Уральском политехническом колледже в 2021 году выделено 805 бюджетных мест, в Екатеринбургском колледже транспортного строительства – более 700.

Интересно, что в некоторых вузах сократится общее число мест на заочном отделении. Это коснётся в первую очередь УрГПУ и сильнее всего – Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

– Это связано с тем, что вступили в силу новые образовательные стандарты, – поясняет проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх. – Например, приём на направления, связанные с экономикой, в этом году будет только на очную и очно-заочную формы обучения.

На то ли учимся?

Приёмная кампания должна удовлетворять не только запросы абитуриентов, но и кадровые потребности региона и страны. Но так ли это на самом деле? У абитуриентов УрФУ, к примеру, наибольшей популярностью уже не первый год пользуются IT-сфера и фундаментальная наука. А поступающие в средние специальные учреждения чаще всего выбирают профессии, связанные с наземным транспортом, машиностроением, строительством, вычислительной техникой, сестринским делом и технологией материалов.

По последним данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, самыми востребованными профессиями на Среднем Урале можно считать водителя автомобиля, инженера, врача. По каждой из этих специальностей в регионе сейчас насчитывается около 1 500–2 000 свободных рабочих мест.

Согласно прогнозу министерства экономики и территориального развития Свердловской области, который прозвучал в конце этого марта на заседании Координационного совета правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики региона, в 2022–2024 годах 62 процента востребованных специалистов составят работники группы «инженерное дело, технологии и технические науки». На рынке труда также ищут токарей, слесарей, операторов станков, работников химического производства, водителей, автомехаников, машинистов, специалистов в IT-сфере, рабочих строительных специальностей, медперсонал, специалистов сервиса и туризма.

Дефицит медицинского персонала был и до пандемии коронавируса, но именно в 2020–2021 году эти профессии стали одними из самых востребованных в стране. По словам проректора по образовательной деятельности УГМУ Татьяны Бородулиной, в этом году к медицинским специальностям будет особый интерес и у абитуриентов.

– Бюджетных мест в УГМУ в этом году почти на 130 больше, чем в прошлом, – говорит Татьяна Бородулина. – По программам специалитета выделено 779 мест. Больше бюджетных мест выделено по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», которые особенно востребованы в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Именно по этим двум специальностям целевой приём составляет около 70–75 процентов.

Бюджетные места в вузах по другим специальностям распределяют соответственно востребованности их на рынке. Например, в УрФУ по направлению «Программная инженерия» 250 бюджетных мест, на «Строительстве» – 270, на «Машиностроении» – 205. К слову, по направлению «Экономика» смогут учиться бесплатно всего 24 студента, а на «Журналистике» – шесть.

Дефицит на рынке труда закроют также и выпускники средних учебных заведений, приходящие туда на учёбу, в том числе – по целевому направлению. Выпускники таких учреждений будут особенно востребованы в сфере малого и среднего бизнеса. Как заметила заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова на заседании Координационного совета, предприятия, реализующие инвестиционные проекты в нашем регионе, особенно нуждаются в специалистах со средним профобразованием и готовы заключать договоры о их целевой подготовке.

Получается, что на многих востребованных специальностях в свердловских вузах и сузах ежегодно выделяется немало бюджетных и целевых мест, а конкурс там, как правило, легче, чем на те же творческие направления подготовки. Однако медиков, инженеров и механиков на Среднем Урале по-прежнему не хватает. Куда деваются сотни этих выпускников – непонятно. Возможно, стоит задуматься о другой стороне этой проблемы – например, ужесточении требований по отношению к целевикам, о заработной плате таких специалистов, их условиях труда.

В тему Как и в прошлом году, вступительные творческие экзамены зачастую будут проводить в режиме онлайн с использованием системы прокторинга (процедура видеонаблюдения и контроля за дистанционным испытанием). Однако какой бы серьёзной ни была проверка абитуриента, она вряд ли он покажет себя в полную силу через экран монитора, поэтому многие вузы также дают возможность поступающему лично подтвердить свои знания. – Абитуриенты сами решают, как проходить вступительные испытания: очно или дистанционно. Но мы бы предпочли, чтобы поступающие пришли к нам в вуз, – рассказывает Юлия Попова. – Например, на направлениях «Телевидение» или «Физическая культура» комиссии важно видеть живого абитуриента, хотя и для таких испытаний предусмотрены тесты. Предпочтение очной сдаче испытаний отдают и абитуриенты. Судя по прошлому году, технические сбои на платформе или проблемы с интернет-связью во время экзамена не были исключением. При этом, как отмечает Юлия Попова, вся ответственность за связь лежит на поступающем. ЕГТИ – единственный вуз в Свердловской области, где вступительные испытания точно пройдут очно, впрочем, как и в прошлом году. По словам Анны Глуханюк, это объясняется спецификой творческих профессий. Традиционно на программы ребят будут набирать сами мастера – преподаватели вуза. Однако изначально абитуриенты должны будут пройти предварительные прослушивания онлайн.

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