Правительство РФ выделило УрФУ грант в размере почти 128 миллионов рублей

УрФУ является одной из площадок Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ утвердило список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня на 2021 год. В этот перечень попал УрФУ.

В список вошли 10 участников научно-учебных центров. УрФУ является одной из площадок Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы".

На поддержку и работу центра государство выделило 127 963 600 рублей. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте Правительства РФ.

Всего на поддержку российских НОЦ в бюджете страны предусмотрено свыше 1,2 млрд рублей.

"Уверен, что российские учёные способны добиться серьёзных успехов мирового значения и обеспечить лидерство нашей страны в науке", – отметил Михаил Мишустин.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе университета, Уральский научно-образовательный центр впервые выигрывает грант. Деньги будут использованы для реализации проектов УМНОЦ.

Напомним, в конце мая государство положительно оценило работу Уральского НОЦ.