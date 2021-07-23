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Общество / Образование
23 июля 2021, 14:15

Выпускница СУНЦ УрФУ стала серебряной призёркой на международном турнире юных физиков

школьники-призёры турнира

Екатерина Моисейкина (в белом поло по центру) будет поступать в институт естественных наук и математики УрФУ. Фото: Ольга Инишева, предоставлено пресс-службой УрФУ

Выпускница СУНЦ УрФУ Екатерина Моисейкина в составе сборной России заняла призовое место на международном турнире юных физиков. Команду наградили серебряными медалями.

Золотой медалью награждали команд, занявшие 1-3 места. Серебряную вручали обладателям 4-8 мест. Сборная России заняла призовое восьмое место.

Школьники проходили пять боёв.

"Моя задача — это изучение впитывания жидкости губки с влажной поверхности и оценка эффективности высушивания. Я изучала разные губки и их строение, разбиралась в устройстве капиллярного впитывания. Мы построили теоретическую модель и провели кучу экспериментов. Это была одна из самых сложных задач турнира», - цитируют Екатерину Моисейкину в пресс-службе УрФУ. 

Турнир проходил в Грузии на площадке Кутаисского международного университета. В состязаниях по физике участвовали сборные 15 стран. В состав команды из России вошли пятеро школьников из Екатеринбурга и Новосибирска. Ребята трижды ездили на тренировочные сборы, где должны были представить себя на английском языке. В число тренеров российской сборной вошёл преподаватель СУНЦ УрФУ Александр Меренцов.

Напомним, в 2016 году Международный турнир юных физиков проводился на площадке УрФУ в Екатеринбурге. Участие в нём приняли 28 стран.

Областная газета Свердловской области

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